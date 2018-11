Lernhelfer Schüler werden zu Lehrern

Frankenhardt / Christine Hofmann

Es ist Mittagspause an der Wilhelm-Sandberger-­Schule in Honhardt. Einige Schüler sitzen noch im Essensraum und füllen ihre hungrigen Mägen, andere jagen einem Ball auf dem Pausenhof nach, wieder andere sitzen im Schulhaus zusammen und unterhalten sich. In einem Raum ganz oben unterm Dach ist von der Pausenatmosphäre nichts zu spüren: 21 Schüler sind in der Lernhelfer-AG eifrig am Arbeiten.

An drei Tischen beugen sich die Schüler über Mathebücher und -arbeitsblätter, an einem Tisch drehen sich die Gespräche um das Fach Deutsch, an einem weiteren werden Englisch-Vokabeln gelernt, damit der Text über die alte walisische Sprache übersetzt werden kann. Das Besondere jedoch ist: Sowohl bei den Lernenden als auch bei den Lehrenden handelt es sich um Schüler.

Luis aus der siebten Klasse der Gemeinschaftsschule hat gleich zwei Nachwuchs-Lehrerinnen, die ihm im Fach Englisch zur Seite stehen. Marie und Emilia haben einen Übungstest für Luis vorbereitet, den der Schüler gewissenhaft durcharbeitet. Unbekannte Wörter schlägt er im Wörterbuch nach. „Ich lerne gern hier in der AG“, sagt der Dreizehnjährige. „In der Klasse erklärt der Lehrer immer für alle Schüler. Die Lernhelfer erklären es nur für mich.“

Auch Marie und Emilia genießen die Lernatmosphäre im kleinen Kreis. „Es macht wirklich Spaß“, sagen sie. Und Emilia fügt an: „Vielleicht werde ich später mal Englisch-Lehrerin.“

Am Nachbartisch erklärt Michael Steiger seinem Klassenkameraden Kenny-Lee Hoffmann, wie es sich in Dreiecken mit den Winkelsummen verhält. „In Mathe lerne ich auf E-Niveau, da bin ich gut. Das ist mein Lieblingsfach“, sagt Michael. Er kommt gern in die AG, um anderen Hilfestellung zu geben. Er weiß nämlich aus eigener Erfahrung, wie schön es ist, wenn sich ein Schüler Zeit nimmt, einem anderen Schüler etwas zu erklären. „Ich war schon mal hier in der AG, weil ich etwas nicht verstanden hatte. Da haben mir ältere Schüler geholfen.“

Schüler helfen Schülern

Das Modell „Schüler helfen Schülern“ hat an der Wilhelm-Sandberger-Schule eine lange Tradition. Aktuell betreut Lehrerin Heike von Vietinghoff mit Unterstützung von Referendarin Alexandra Otterbach die Lernhelfer-AG. „Das System funktioniert wirklich gut, weil die Kinder auf einer anderen Ebene miteinander kommunizieren als wir Erwachsenen. Die haben einen anderen Draht zueinander.“ Von Vietinghoff gibt Hilfestellung, wenn die Lernhelfer nicht mehr weiterwissen. „Es ist lustig zu beobachten, wie sehr die ‚Junglehrer’ in die Lehrerrolle hineinschlüpfen. Sie benutzen dieselben Floskeln und Gesten, die wir Lehrer oft benutzen“, sagt sie. „Da wird uns ein Spiegel vorgehalten.“

Auch Schulleiter Stefan Waldmann ist von den Lernhelfern begeistert. „Ich bin sehr froh, dass wir Kapazitäten für dieses Projekt freimachen können – besonders in Zeiten des Lehrermangels.“ Lobend hebt er hervor, dass die Schüler freiwillig ihre Mittagspause für die ehrenamtliche Nachhilfestunde opfern. „Die Schüler zeigen hier großes soziales Engagement. Das kann man gar nicht hoch genug schätzen“, so Waldmann.