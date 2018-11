Crailsheim Schüler unpünktlich wegen Tauberbahn

Crailsheim / Sebastian Unbehauen

Pünktlichkeit ist nicht nur eine Zier, sondern auch eine Sekundärtugend, die Schüler bald verinnerlicht haben sollten. Denn kommen sie ständig zu spät, gibt’s Ärger mit dem Lehrer. Blöd ist es da, wenn die jungen Leute es gar nicht selbst in der Hand haben, wann sie im Unterricht der ersten Stunde erscheinen, sondern auf den Zug angewiesen sind – wie Schüler aus dem nördlichen Altkreis, die per Tauberbahn Richtung Crailsheim kutschiert werden. Eine Mutter aus Rot am See, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, spricht ­gegenüber unserer Zeitung von regelmäßigen „massiven Verspätungen“ schon seit Schuljahresbeginn: „Mittlerweile haben Kinder sich schon Mitfahrgelegenheiten organisiert. Dafür kaufe ich keine Monatskarte, dass ich mein Kind nach Crailsheim karre.“ Es seien auch Züge ausgefallen.

Zum Hintergrund: Der Schülerverkehr aus nördlicher Richtung nach Crailsheim ist vor rund fünf Jahren neu organisiert worden. Ziel war es, die Tauberbahn zu stärken und so auch die Reaktivierung des Halts in Wallhausen zu ermöglichen. Busse dienen als Zubringer für die Bahn, in Crailsheim steigen die Schüler für die letzte kurze Strecke vom Bahnhof zur Schule in den Stadtbus. Die Verkomplizierung des Fahrplans hatte bei der Einführung zu Elternprotesten geführt.

Landrat Gerhard Bauer erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung: „Das Nahverkehrskonzept für den nördlichen Landkreis hat sich bewährt. Das Ziel einer Verbesserung des öffentlichen Verkehrsangebots für den dortigen Verkehrsraum und die gleichzeitige Stärkung und Sicherung der Tauberbahn als wichtiger Infrastruktureinrichtung für unseren Landkreis wurde erreicht.“

Zu den aktuellen Problemen äußert Bauer sich nicht. Das übernimmt Ingrid Kühnel, die Geschäftsführerin des Kreisverkehrs Schwäbisch Hall. „Für uns als Kreisverkehr ist das schrecklich“, sagt sie. Die Schulen seien über die Lage informiert. „Aber das betrifft ja nicht nur die Schüler, sondern auch Berufstätige, die den Zug nutzen und Angst um ihren Job haben müssen.“

Welche Erklärung hat sie für die missliche Situation? „Es fehlen hinten und vorne Lokführer“, sagt Kühnel. „Das ist ein landesweites Problem, da können wir als Kreisverkehr gar nichts machen. Wenn sich am Morgen einer krank meldet, dann gibt es oft keinen Ersatz.“ Die Westfrankenbahn, die für den Betrieb der Tauberbahn zuständig ist, sei bis zum Frühjahr immer „ein ganz, ganz zuverlässiger Partner“ für den Kreisverkehr gewesen. Jetzt schlage der Fachkräftemangel auch hier durch.

Besteller des Bahnverkehrs auf der Strecke ist nicht der Kreis, sondern das Land. Das Stuttgarter Verkehrsministerium teilt mit: „Uns ist bekannt, dass die Westfrankenbahn in den vergangenen Wochen Probleme hatte.“ Als Ursache wird aber nicht der Mangel an Lokführern angeführt, sondern ein „nasser Schmierfilm auf den Gleisen, der das Beschleunigungsvermögen der Fahrzeuge negativ beeinflusst“. Dies sei ein im Bahnverkehr bekanntes Phänomen in den ersten Herbsttagen. Kurzfristig lasse sich da wenig machen. „Meistens stabilisiert sich das immer nach wenigen Wochen, wenn das Laub nicht mehr auf den Schienen liegt“, so das Ministerium. Von Dezember 2019 an würden auf der Tauberbahn außerdem weniger empfindliche Fahrzeuge eingesetzt.

Auch die Westfrankenbahn selbst verweist auf den Schmierfilm – und auf einen Bahnübergang bei Bad Mergentheim: „Der Fahrdienstleiter muss diesen Übergang augenscheinlich auf Freisein prüfen, um die Fahrt für die Züge freizugeben.“ Das sei bei Nebel nicht möglich, deshalb müssten die Züge stoppen und der Lokführer müsse überprüfen, „dass sich keine Personen und Fahrzeuge im Gefahrenbereich befinden“. Erst dann gehe es – verzögert – weiter.

Kein Zurück zum Bus

Ein Zurück zum Schülerverkehr mit dem Bus ist für die Verantwortlichen keine Option. „Ein Fahrplanwechsel wäre notwendig mit der Folge massiver Einschränkungen“, schreibt das Verkehrsministerium. Kurzfristig sei das sowieso nicht realisierbar. Und Kreisverkehr-Geschäftsführerin Kühnel verweist darauf, dass das Konzept bis Frühjahr gut geklappt habe: „Man hat nichts gehört, es gab kaum Ausfälle.“ Von Schrozberg nach Crailsheim sei der Zug nun einmal eigentlich die schnellste Alternative – und gut fürs Klima.