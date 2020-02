Wieso gibt es eigentlich kein Putzgerät, das gleichzeitig kehren und wischen kann? Diese Frage haben sich Hannah Schwarz aus Oberrot-­Hausen und Tamira Dickerhof aus Hall gestellt und als Projektgrundlage für „Schüler experimentieren“ genommen. Das ist die Juniorensparte von „Jugend forscht“, für die sich Schüler ab der vierten Klasse bis 14 Jahre anmelden können. Von Donnerstag bis Samstag haben die Neunjährigen ihren „Superbesen“ beim Regionalwettbewerb am Campus Künzelsau präsentiert – und das mit Erfolg: In der Kategorie Arbeitswelt haben die Grundschülerinnen den ersten Platz belegt.

„Wir dachten, dass wir uns verhört haben, als wir aufgerufen wurden. Aber ich wusste, dass wir Stand Nummer 3 sind“, berichtet Hannah von der Verkündung. Bei der Preisverleihung war – zumindest die erste halbe Stunde – Kultusministerin Susanne Eisenmann da. Sie hat die Schulpreise vergeben. „Ich wusste nicht, wer sie ist“, gibt Hannah zu. Ihr Papa habe sie dann aufgeklärt.

Hilfe vom Nachbarn

Die beiden Grundschülerinnen haben sich über die Haller Hector-Kinderakademie angemeldet. Sie wird für begabte Kinder angeboten, die neben der Schule zusätzlich lernen wollen. Betreut wurden die Mädchen von Biologin Dr. Kerstin Kern. Ihre insgesamt fünf Schützlinge gehören zu den jüngsten Teilnehmern des Wettbewerbs. Umso mehr freue es sie, dass die Mädchen den ersten Platz gemacht haben.

Kurz vor dem Wettbewerb waren die beiden ganz schön aufgeregt. „Ich konnte die Nacht davor gar nicht schlafen“, erzählt Hannah. Gut, dass sie direkt morgens schon vor der Jury ihr Projekt vorstellen mussten. Dann hatten sie es hinter sich. „Die Präsentation lief ziemlich gut. Die Jury war echt interessiert“, sagt Hannah. Auch die Besucher der Wettbewerbsmesse haben den Besen in die Hand genommen und ausprobiert. „Aber wir mussten sie dazu auffordern“, betont die Nachwuchsforscherin.

Im Sommer haben Hannah und Tamira mit dem Projekt begonnen. Erst haben sie Staubproben genommen sowie verschiedene Mikrofasertücher untersucht. Sie waren erstaunt, dass sie sogar dünner sind als Haare. Die Mädchen fertigten eine Skizze an und bogen mithilfe von Hannahs Nachbarn eine Aluminium-Halterung zurecht, die sie am Besen befestigt haben. Schließlich suchten sie noch ein Mikrofasertuch aus. Hannah nähte dafür eine Tasche aus Jeansstoff. Beides zusammen wurde ebenfalls mittels Halterung am Besen befestigt.

„Ich konnte mir lange nichts darunter vorstellen“, sagt Hannahs Mama Tina Schwarz. Das Projekt sei aufwendig gewesen, aber das Ergebnis können sich sehen lassen. „Echt eine tolle Erfindung“, findet sie. Mutter und Tochter benutzen den „Superbesen“ auch daheim.

Am 23. und 24. April steht der Landeswettbewerb in Balingen an. Für diesen müssen die Mädchen noch mal eine verbesserte schriftliche Ausarbeitung einreichen. „Und die Jury hat uns den Tipp gegeben, beim nächsten Vortrag nicht mehr so viele Karten in der Hand zu halten“, sagt Hannah. Sie findet es einerseits schade, dass der Regionalwettbewerb vorbei ist, ist aber gleichzeitig auch froh. „Ich war echt kaputt danach.“