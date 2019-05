Die Erzeugergemeinschaft OBEG Hohenlohe mit Sitz in Schrozberg-Zell steht seit 30 Jahren für Bio-Getreidebau – und ist mit Geschäftsführerin Anna Schmieg für das Kommende gerüstet.

Ökolandbau war noch etwas für Pioniere, als Walter Schuch vor 30 Jahren gemeinsam mit Richard Beck und sieben weiteren Landwirten die Organisch-Biologische Erzeugergemeinschaft OBEG gründete. Und wie es Pionieren eben so geht: Sie begegnen haufenweise Skeptikern, die das Neue als Spinnerei abtun. Drei Jahrzehnte später ist vom Spott nichts übrig. Bio ist kein Nischenthema mehr, das Bewusstsein für den Wert naturbelassener Lebensmittel ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen – und damit auch das Geschäftsmodell der OBEG. Ihre 120 Mitglieder und weitere Biobetriebe liefern Getreide – darunter auch zahlreiche Ursorten – sowie Hülsenfrüchte und Ölsaaten wie Linsen, Sonnenblumenkerne und Leinsamen an. In Zell beziehungsweise von Zell aus wird die Ware gereinigt, gelagert, verpackt und vermarktet. Rund 100 Biobäcker im süddeutschen Raum sind die Hauptabnehmer der Erzeugergemeinschaft.

Schuch und Beck, die Männer der ersten Stunde, sind immer noch Geschäftsführer. Aber für die Zukunft ist auch bereits vorgesorgt: Schuchs Tochter Anna stieg im November 2017 als dritte Geschäftsführerin ein, der Mann seiner Tochter Theresa bewirtschaftet den heimischen Hof.

Anna – früher Schuch, heute Schmieg – hat nach dem Abitur am Gymnasium Gerabronn in Karlsruhe Verfahrenstechnik studiert und sich auf den Lebensmittelbereich spezialisiert. Weil ihr Weg zur OBEG vorgezeichnet war? „Überhaupt nicht“, sagt Schmieg. Sie hatte ja von Klein auf gesehen, was alles dranhängt, wenn man einmal drin hängt im Familienbetrieb. Da waren durchaus auch andere Lebensentwürfe vorstellbar.

Lehrreiche Jahre für Anna Schmieg

2014 promovierte sie, arbeitete anschließend kurz bei der Weißenhorner Milchmanufaktur und dann bei der Mertinger Großmolkerei Zott. Dort leitete sie ein wichtiges Projekt: Sie brachte die Produktion des Monte-Snacks – einer Art Milchschnitte – auf den Weg. Das war Neuland für die Molkerei, ein großer Stress, „aber auf jeden Fall lehrreich“ – und erfolgreich. Anna Schmieg hätte in verantwortlicher Position bei Zott bleiben können, alle Türen standen ihr offen. „Ich habe aber auch gesehen, dass ich immer so arbeite, als ob ich voll verantwortlich wäre – ob ich nun angestellt bin oder selbstständig“, sagt sie. Und so kamen eben Fragen auf: Warum dann nicht gleich zurück in die Heimat? Warum nicht das Lebenswerk des Vaters fortführen? Was sprach eigentlich dagegen? „Mir war bewusst: Es ist gut, was da auf die Beine gestellt wurde“, sagt Schmieg. Und es gebe ja auch eine Verantwortung den Landwirten gegenüber.

Im Frühjahr 2017 setzten sich die vier Schuch-Geschwister zusammen und berieten über die Zukunft. Kein anderer riss sich um den Posten. Im Mai fiel die Lebensentscheidung dann endgültig, als Anna Schmieg mit ihrem Mann Markus – ebenfalls ein Hohenloher – über die Alpen wanderte. Sie kündigte bei Zott, brachte ihr Projekt dort noch zu Ende und kam zurück. Nach zwölf Jahren. Ohne je ein ganzes Landwirtschaftsjahr im Betrieb mitgemacht zu haben.

Ins eiskalte Wasser gesprungen

Der Plan: Schmieg sollte zunächst Projekte wie den mittlerweile realisierten Bau einer kühlbaren Lagerhalle organisieren und sich einarbeiten. Die Realität: Nach sieben Wochen erkrankte Walter Schuch und fiel zunächst einmal komplett aus. Seine Tochter war gerade im fünften Monat schwanger, als sie ins eiskalte Wasser springen musste.

„Es war gut zu sehen, wie in dem Moment alle im Betrieb zusammengehalten haben. Es ist wichtig, dass man da gute Mitarbeiter hat, die Verantwortung übernehmen und auf die man sich verlassen kann“, sagt sie. „Man musste einfach machen und man hat einen Weg gefunden.“

Das Ziel der OBEG Hohenlohe ist dasselbe wie eh und je: Erzeuger und Verbraucher ökologisch erzeugter Lebensmittel zusammenzubringen. Belächelt wird das heute nicht mehr. Aber es gibt eine neue Herausforderung: Große Lebensmittelkonzerne drängen auf den umkämpften Biomarkt. Umso wichtiger ist es, dass die einzelnen Bauern nicht allein dastehen, sondern zusammenarbeiten – mit Anna Schmieg an ihrer Seite.

