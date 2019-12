Schon von weitem ist die Feldküche auf dem Weihnachtsmarkt zu sehen. Das schwarze Ungetüm stammt aus den 1960er-Jahren, die Reservistenkameradschaft Schrozberg hat es nach der Wende aus den Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR übernommen. Die Feldküche wird beheizt mit Diesel oder Heizöl, berichtet Ferdinand Amon. „Und sie ist unverwüstlich“, fügt er hinzu. Seit vielen Jahren heizen die Reservisten das eiserne Trum auf dem Schrozberger Weihnachtsmarkt an. Dort dampft und faucht es – und es duftet, denn der Erbseneintopf darin hat alles, was es für einen Marktbesuch braucht: Wärme, Geschmack und ein bisschen Speck. Schmeckt lecker, bestätigen die Besucher, die ihn probieren – und einer findet: „Er ist eine wunderbare Grundlage für den Glühwein.“

Glühwein und „Tote Tante“

Auch den gibt es am Wochenende zu Genüge. Und dazu noch jede Menge anderer Getränke. Die „Tote Tante“ zum Beispiel, eine Spezialität der Freibadfreunde. Warum das Getränk so heißt, weiß am Stand freilich niemand. Allerdings hat es schon mehrjährige Weihnachtsmarkt-Tradition. „Und es schmeckt.“ Die „Tote Tante“ besteht aus heißer Schokolade und etlichen anderen Geheim-Ingredienzien – ein Klassiker auf dem Schrozberger Weihnachtsmarkt.

Während sich die Erwachsenen an den Ständen der Vereine und Organisationen aus der Stadt vergnügen, gibt es auch für Kinder jede Menge zu erleben. Angefangen bei den beiden Schafen mit ihren Lämmern, die die Besucher blökend begrüßen, über das Karussell und die Bastelstube im Schlosskerker, der freilich kuschelig warm und gemütlich ist, bis hin zum Kindertheater von Schauspieler Manfred Kessler (Theater Chapiteau, Burgschwalbach). „Der König und der Weihnachtsbäcker“ heißt das Stück, das er am Samstag gleich zweimal vor vollem Kultursaal vorspielt, und das ganz klassisch beginnt: „Es war einmal...“.

Kinder sind auch im Café im Foyer beschäftigt. Es sind die drei sechsten Klassen der Schrozberger Schule. Mit Hilfe ihrer Mütter und vieler Einkaufs- und anderer Listen organisieren sie hier Kaffee und Kuchen. Auch die Dekoration an den Fenstern und auf den Tischen haben sie selbst gebastelt.

„Mit oder ohne Koffein?“, fragen Julia, Lea und Nora, die mit Geldbeutel und Kaffeekanne im Team von Tisch zu Tisch gehen und bewirten. „Wir wollen im Frühjahr ins Schullandheim gehen“, berichten sie. „Dafür brauchen wir das Geld.“ Die gut 50 Kinder der sechsten Klassen der Real- Haupt- und Konrad-Biesalski-Schule werden gemeinsam verreisen, erklärt Lehrerin Simone Gehringer. „Die Kinder haben das Café schon in der fünften Klasse organisiert. Sie wollten es diesmal wieder machen. Nicht nur wegen des Geldes, sondern auch weil sie gemerkt haben, dass so eine gemeinsame Aktion gut ist für den Zusammenhalt.“

Kleine Kunstwerke

Das Besondere an diesem Weihnachtsmarkt ist nicht nur das Ambiente rund ums Schloss. Besonders ist auch, dass keine professionellen Händler den Markt beschicken. Wobei das alles schon ziemlich professionell aussieht, was an den Ständen angeboten wird: Die Papier-Basteleien von Birgit Schulz, zum Beispiel – Karten, Geschenke, Täschchen – sind allesamt kleine Kunstwerke. Wer hier oder an den anderen Ständen ein Weihnachtsgeschenk für den Liebsten erstanden hat, etwa ein Wellness-Paket für Männer (Jogginghosen-Erlaubnis und ein Bier), der kann dem Weihnachtsfest beruhigt entgegen sehen – dem Schrozberger Weihnachtsmarkt sei Dank.