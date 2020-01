Er stand dabei, als Kinder ihre heiß ersehnten Geschenke auspackten. Er glitzerte und glänzte, während die Familie „Stille Nacht“ sang. Doch der Zauber eines jeden Christbaums hat einmal ein Ende. In vielen Städten und Gemeinden markiert der Samstag nach Dreikönig den endgültigen Schlusspunkt der Weihnachtszeit. So auch in Schrozberg.

Nachmittags sammelt die Jugendfeuerwehr in rund zwei Stunden die ausgedienten Bäume ein. Manche sehen beinahe mitleiderregend aus, mit spärlichen oder braun verfärbten Nadeln. Keine Spur mehr von bunten Kugeln, Strohsternen und Lametta. Allerdings ist ein großer Teil optisch noch ganz gut in Schuss. „Die Leute haben sich richtig schöne Bäume ausgesucht“, urteilt der elfjährige Lukas.

Fast 50 Feuerwehrler durchkämmen in sechs Gruppen das Stadtgebiet. Unter ihnen sind Kinder, Jugendliche und erwachsene Helfer. Sie laden die vor den Häusern liegenden Christbäume auf einen Anhänger. Dann eilt der fleißige Nachwuchs zur zugehörigen Türklingel. Die Abholung ist kostenlos, aber die meisten Bewohner geben eine Spende. Das Geld fließt in die Kinder- und Jugendarbeit.

Feuerwehr sammelt 392 Weihnachtsbäume ein

An einer dunkelbraunen Holztür steht Gisela Böttcher. „Ich finde die Aktion toll“, sagt sie und wirft ihrem Weihnachtsbaum einen letzten wehmütigen Blick zu. „Dieses Jahr hatten wir einen besonders schönen. Ich hab‘ mir große Mühe beim Schmücken gegeben. Es ist schon eine Umstellung, wenn die Ecke kahl ist.“ Böttchers Baum ist jetzt einer von vielen, die sich hinter dem John Deere auf dem Anhänger türmen. Sobald der Wagen voll ist, schleppt ihn der Traktor zum Häckselplatz außerhalb der Stadt. Dort landen die Weihnachtsbäume auf einem großen Haufen.

Die heutige Bilanz: 392 Stück, erklärt Franziska Wulf, Leiterin der Kinderfeuerwehr. Das ist genau einer mehr als 2018. Nächstes Mal wollen die Schrozberger, auch die Teilorte anfahren. Dann dürfte die Zahl weiter steigen.

Kinder bekommen zum Dank Süßigkeiten

In Deutschland wurden in dieser Saison knapp 30 Millionen Weihnachtsbäume verkauft, erklärt der Hauptverband der Deutschen Holzindustrie (HDH). Am begehrtesten ist die Nordmanntanne mit 75 Prozent Marktanteil. Auch Nachwuchs-Feuerwehrmann Samuel ist sie am liebsten. Ihre Nadeln sind schön weich, im Gegensatz zur piksenden Blaufichte, für die sich immerhin 15 Prozent entschieden haben. Gut, dass Samuels Handschuhe Schutz bieten. „Eigentlich ist für uns jeder Baum gleich. Wir laden ihn halt auf“, verrät er. Als Dank schenken die Leute den Kindern und Jugendlichen manchmal Süßigkeiten: „Wir haben Himbeerschokolade und sechs Stangen Mentos gekriegt“, freut sich Michaels Gruppe.

Franziska Wulf und Felix Barthelmäs vom Organisations-Team versorgen die Helfer vor Ort mit Mineralwasser. Lukas nimmt einen großen Schluck und strahlt mit der Sonne um die Wette. Die Wetter-App zeigt fünf Grad an. „Letztes Jahr war’s viel kälter“, erinnert er sich. Bei ihrer Arbeit erleben die Feuerwehrler so einiges. Jonas erzählt: „Da war so ein Spaßvogel mit einem 20 Meter hohen Baum. Der wollte, dass wir ihn fällen und mitnehmen.“