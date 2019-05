Themen in diesem Artikel Crailsheim

Von den Millionen-Investitionen für ein neues elektronisches Stellwerk auf der Tauberbahn profitieren auch vier Bahnübergänge im Schrozberger Stadtgebiet.

In Schrozberg beginnt jeden Tag aufs Neue ein Geduldsspiel, wenn sich im Stadtgebiet an den Bahnübergängen die Schranken senken: Gefühlt dauert es eine kleine Ewigkeit, bis die Züge der Tauberbahn die Kreuzungen passiert haben.

Wenn in absehbarer Zeit eine moderne Steuerungstechnik für die Bahnstrecke installiert ist, könnten sich auch die Wartezeiten vor den Andreaskreuzen in Schrozberg deutlich verkürzen.

Die Westfrankenbahn steckt viel Geld in die rund 100 Kilometer lange Tauberbahn von Crailsheim nach Wertheim: Zum Kostenpunkt von rund 7,7 Millionen Euro soll der Zugverkehr auf der gesamten Strecke künftig nur noch über ein einziges elektronisches Stellwerk abgewickelt werden, das zentral von Niederstetten aus mit nur noch zwei Mitarbeitern gesteuert werden kann.

Allein in die Umstellung der zum Teil recht antiquierten Anlagentechnik in Schrozberg investiert die Westfrankenbahn mit Sitz in Aschaffenburg rund 4,7 Millionen Euro. Die Modernisierung betrifft aber nicht nur allein die digitale Zugsteuerung. Vielmehr wird im Rahmen dieses Projektes auch die Verkehrssituation an den Bahnübergängen verbessert.

Auf der Gemarkung von Schrozberg kreuzen die Gleise der Tauberbahn insgesamt vier Straßen. Zwei nur wenig frequentierte Bahnübergänge liegen südlich der Molkerei und östlich von Kälberbach an Gemeindeverbindungsstraßen. Hier sollen Schranken angebracht und die Einmündungsbereiche der Straßen verbreitert werden.

Umgebaut werden auch die Bahnübergänge an der Landesstraße 1001 unweit der LBV sowie an der Landesstraße 1022 in der Nähe der Firma Sänger, die eine weitaus größere Rolle für den Straßenverkehr spielen. Hier kommen künftig Halbschranken zum Einsatz, die im absoluten Notfall wie zum Beispiel bei einer Panne mitten auf den Gleisen umfahren werden können. Verbessert und damit sicherer gemacht werden dort auch die Übergänge für Fußgänger.

Die Umbaukosten für den Bahnübergang an der L 1022 trägt das Land, weil diese Kreuzung außerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze liegt. Am finanziellen Aufwand für die drei übrigen Bahnübergänge ist neben dem Bund und dem Land die Stadt Schrozberg mit rund 237 000 Euro beteiligt. Wie der CDU-Landtagsabgeordnete Arnulf von Eyb mitteilte, kommt die Kommune in den Genuss eines Zuschusses in Höhe von rund 108.000 Euro.

