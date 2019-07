Am Hakro-Stadtlauf nehmen hauptsächlich Hobbysportler teil. Am Samstagabend läuft aber auch Profi-Triathlet Maurice Clavel die Zehn-Kilometer-Strecke.

Mit Maurice Clavel startet ein Profi-Triathlet beim Hakro-Stadtlauf in Schrozberg. Anfang Juli siegte der 31-Jährige bei der Challenge Walchsee. Für 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen benötigte er 3:50,38 Stunden. In Schrozberg geht der frühere Vize-Europameister im Triathlon (Mitteldistanz; 2014) auf der Zehn-Kilometer-Strecke an den Start – auch weil der Lauf perfekt in seine Vorbereitung auf den Ironman auf Hawaii passt. Dort will Maurice Clavel unter die Top Ten kommen, wie er im Interview verrät.

Herr Clavel, zehn Kilometer zu Fuß wie jetzt in Schrozberg legt ein Profi-Triathlet doch auf einem Bein zurück, oder?

Maurice Clavel: (lacht) Na ja, das kommt ganz auf die Intensität an. Je kürzer die Strecke, desto höher die Intensität. Die Bewältigung der zehn Kilometer als solche sollten kein Problem sein, das stimmt. Allerdings kommt es bei einem Berufssportler auch selten nur aufs Durchkommen an.

Wie hart Triathleten zu sich selbst sein können, zeigte Sebastian Kienle vor Kur­zem beim Ironman in Frankfurt. Er trat sich einen Splitter in die Ferse, fuhr damit die komplette Raddistanz, vor dem Laufen wurde der Splitter entfernt. Jeder Schritt schmerzte. Am Ende wurde Kienle Zweiter. Wie überwinden Sie Ihren inneren Schweinehund und blenden Schmerzen aus?

Also am schwersten fällt mir die Überwindung an Tagen, an denen ich nur eine Einheit trainiere und sonst einen Ruhetag habe. Hier lässt man innerlich los und entspannt. An Tagen mit sehr hartem Training oder während eines Wettkampfes ist man so in seinem Tunnel und sehr konzentriert, dass der Schmerz keine Rolle spielt. In gewisser Weise gehört das dazu und man kennt es nicht anders.

Wie kam es dazu, dass Sie in Schrozberg an den Start gehen?

Ich habe das Glück, mit Hakro einen sportbegeisterten Partner gefunden zu haben, der neben dem Mannschaftssport auch hier beim lokalen Volkslauf präsent ist. Da sich der 20. Juli perfekt in mein Training integrieren lässt, freue ich mich, am Start zu stehen und meinen Motor mal in höhere Drehzahlbereiche zu bringen.

Im Vorjahr siegte der Ungar Adam Halasz mit einer Zeit von 33:41 Minuten. Welches Ziel haben Sie sich beim Stadtlauf gesetzt?

Klar, wenn man an einer Startlinie steht, will man immer das Beste herausholen und den Körper an die Grenze bringen. Genau das ist auch mein Ziel für diesen Lauf. Da ich gerade sehr viel trainiere und den Lauf in Schrozberg voll aus dem Training heraus in Angriff nehme, habe ich keinerlei zeitliche Vorgaben oder Ziele. Einfach alles geben!

Wie oft laufen Sie in der Woche und wie viele Kilometer legen Sie dabei zurück?

Das ist sehr unterschiedlich. Je nachdem, welchen Schwerpunkt wir – mein Trainer und ich – gerade setzen. In Umfangswochen laufe ich jeden Tag, und dann auch bis zu 140 Kilometer die Woche. Allerdings verringert sich das Volumen deutlich, wenn die Intensität steigt. Da gibt es auch Wochen, in denen ich nur 30 bis 40 Kilometer laufe.

Schwimmen, Radfahren, Laufen – welcher Teil am Triathlon ist Ihr liebster?

Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich alle drei Disziplinen sehr mag. Jede der drei Disziplinen kann wunderschön sein, aber auch total nervig. Es kommt ganz auf die Dosierung an. Ich habe keine Lieblingsdisziplin.

Sie sind viel in der Welt unterwegs. Welcher ist Ihr absoluter Lieblings-­Triathlon?

Einen absoluten Favoriten habe ich nicht. Allerdings gefielen mir bisher die Challenge Roth und der Ironman Südafrika sehr. Roth wegen der überragenden Zuschauer und der Triathlon-Begeisterung im ganzen Landkreis und Südafrika einfach wegen der einzigartigen Landschaft und der doch sehr harten Bedingungen.

Im Oktober nehmen Sie an der Weltmeisterschaft auf Hawaii teil. Welches Ziel haben Sie sich da gesetzt?

Mein Ziel ist es, unter die Top Ten zu kommen. Das ist an einem guten Tag realistisch. Klar, wenn noch Luft nach oben ist am berühmten Tag X, dann werde ich das nutzen. Wenn allerdings die besten 50 Athleten der Welt gemeinsam an einer Startlinie stehen, kann viel passieren. Deshalb sollte man sich auch nicht zu sehr auf solche Ziele fixieren.

3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer Rad fahren und 42,195 Kilometer laufen – bei deutlich mehr als 30 Grad Celsius, ohne Schatten, mit den gefürchteten bis zu 80 Stundenkilometer starken Ho’o-Mumuku-Winden. Was macht für Sie die Faszination Ironman Hawaii aus?

Für mich ist der größte Ansporn, dass sich an einem Tag im Oktober die besten Athleten der Welt treffen und sich über diese Distanzen messen. Auf Hawaii herrschen eben diese ganz speziellen klimatischen Bedingungen, die das Rennen extrem hart werden lassen. Mich durch diese Herausforderung durchzubeißen und diese Naturgewalten für einen Moment zu besiegen, das fasziniert mich.

Patrick Lange stellte vergangenes Jahr einen Streckenrekord auf. Als erster Triathlet blieb er auf Hawaii unter acht Stunden. Wie bewerten Sie seine Zeit von 7:52,39 Stunden?

Das ist natürlich außergewöhnlich schnell, allerdings war es im letzten Jahr sehr windstill und vergleichsweise kühl, was natürlich absolut zuträglich ist und solch eine Rekordzeit ermöglicht.

Sind diese Sphären für Sie auch erreichbar?

Ich gebe tagtäglich alles dafür! Wenn ich nicht daran glauben würde, könnte ich gleich mit dem Sport aufhören.

Zurück nach Schrozberg: Der Hakro-Stadtlauf wird als klimaneutral beworben, es gibt zum Beispiel nachhaltige Pappbecher an der Strecke. Für Sie ein schöner Randaspekt oder doch mehr?

Das finde ich super und absolut die richtige Richtung! Unser Umwelt- und Plastikproblem ist einfach nicht mehr wegzureden, da sind solche Impulsgeber wie die Firma Hakro sehr, sehr wichtig. Der Umgang mit diesem Thema liegt mir sehr am Herzen, auch weil ich gesehen habe, wie beispielsweise Kinder in Südafrika unter unseren Umweltsünden leiden. Da bekommt man ganz schnell feuchte Augen. Zudem habe ich mit der Firma hep global einen weiteren Partner, der mit Solarenergie eine Energiewende forciert und in großem Stile genau da ansetzt, wo man als kleiner Mann auch ansetzen kann. Mit deren Slogan „There is no planet B“ identifiziere ich mich zu hundert Prozent.

Viele Teilnehmer freuen sich auf ein kühles Getränk nach dem Zieleinlauf, gerne ein Bier oder Radler. Darf sich das auch ein Profi nach all der Anstrengung gönnen?

Selbstverständlich! Die Freude auf ein kühles Getränk nach dem Zieleinlauf kommt auch bei mir auf. Übrigens auch immer ein Ansporn für mich, sich die Belohnung am Ende richtig zu verdienen!

