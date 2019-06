Tausende Besucher fanden von Donnerstag bis Sonntag den Weg nach Riedbach, wo das Frankenbräu zum vierten Mal ein großes Fest ausgerichtet hat.

Alle vier Jahre wird Riedbach für vier Tage zum Mittelpunkt Hohenlohes: wenn Frankenbräu das Brauereifest ausrichtet. Das tut die Brauerei aber nicht allein. Da helfen über die Frankenbräu-­Mitarbeiter hinaus viele Ried­bacher mit. Das betonte Brauereichef Florian Krauß noch einmal am finalen Sonntag.

Die eigenen Mitarbeiter würden das Fest vor allem mittragen, auch davor und danach, und natürlich die eigene Familie mit Freunden und Bekannten. Überhaupt sei das Brauereifest – zum ersten Mal 2007 ausgerichtet – auch so etwas wie ein Dorffest, das den Zusammenhalt in Riedbach festige. Vereine wie der Jugendclub, die Feuerwehr, der Liederkranz und die Landfrauen würden mithelfen: „Alle Leute haben geschaut und alles gegeben, damit das Fest funktioniert. Für mich ist es jedes Mal ein richtig familiäres Fest.“

Viel Lob gab es auch diesmal wieder von den Besuchern. „Ihr habt ein tolles Fest auf die Beine gestellt“, habe er zu hören bekommen. Gemütlich hätten es die einen gefunden, ein Fest mit Ambiente, so befanden andere. Dafür dürfte auch der neue „Riedbacher Bierstadl“ im Biergarten gesorgt haben. Überraschend groß sei da zur Einweihung der Andrang gewesen, so Florian Krauß.

Kistenrollbahn sorgt bei Brauereifest für Unterhaltung

Da das Wetter am Donnerstag wider Erwarten gut war, fanden sich schon zu Fassanstich und Weißwurstfrühstück etliche Gäste ein. Der Musikverein Rot am See sorgte für die musikalische Unterhaltung. Auch da habe man versucht, vielen Geschmäckern gerecht zu werden, meinte Krauß. Denn nach der Blaskapelle Onolzheim als zweiter Blasmusikgruppe an dem Tag folgte am Abend die Party mit „DJ Chorly“. Den Freitagabend rockte „Lost Eden“, und am Samstag sorgten „Die Vellberger“ für Stimmungsmusik. Der Sonntag war mit der Stadtkapelle Schrozberg und dem Musikverein Buchenbach wieder der Blasmusik gewidmet.

Daneben wurde den Kindern im Biergarten nicht nur mit einer Hüpfburg Unterhaltung geboten, sondern auch – typisch Brauerei – mit einer Kistenrollbahn. Für die Erwachsenen bot zum einen am Sonntag ein Rennen mit motorisierten Bierkisten Abwechslung. Sogar aus Salzburg kam einer der Teilnehmer – und dazu noch mit einer Elektro-Bierkiste. Zum anderen bestimmte die Bierolympiade mit 23 Mannschaften den Samstagnachmittag.

Veranstalter müssen wegen Wetter improvisieren

Bei der Bierolympiade war das Improvisationstalent von Florian Krauß und seinen Leuten gefragt. Kurz vor dem Start der Geschicklichkeitsspiele begann ein heftiger Gewitterregen, weshalb die meisten Spielstationen in das Festzelt und die Lagerhalle verlegt wurden. Dort herrschte dann teils drangvolle Enge – die aber dem Ehrgeiz der hoch motivierten Mannschaften keinen Abbruch tat. Mit Bierkisten, die zu stapeln waren, Maßkrügen, die geleert werden mussten, und einem Bierfass, das mit einem Stock zu rollen war, kämpften die Teams um Sekunden und Punkte. Bei der Gaudi ging das Team Feuerwehr-­Haisle Niederwinden als Sieger hervor, das dafür mit 100 Litern Fassbier belohnt wurde.

Daneben konnten sich die Besucher aber auch über die Brauerei selbst informieren. An verschiedenen Stationen gaben Mitarbeiter über die Herstellung des Bieres Auskunft.

