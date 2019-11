Seit 20 Jahren singen der Schrozberger Harald Beibl und seine Mitstreiter in der Vorweihnachtszeit für den guten Zweck. Knapp 100 000 Euro sind in dieser Zeit an die Universitäts-Kinderklinik Tübingen geflossen. Heute beginnt für den Projektchor wieder die absolute Hochsaison. Die Tour führt von Markt zu Markt.