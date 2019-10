An den Grundschulen in Gerabronn und Niederstetten läuft das Projekt „WIM – wir musizieren“ bereits. Erst- und Zweitklässler sollen dabei einmal in der Woche für eine Stunde im Regelunterricht spielerisch an die Musik herangeführt werden und verschiedenste Instrumente kennenlernen. Das Konzept stammt aus Unterfranken, wird dort an zahlreichen Schulen praktiziert – und ist für Andreas Straßer, den Leiter der Musikschule Hohenlohe, ein Herzensanliegen. Das merkt jeder, der Straßer bereits im Mai und jetzt wieder bei seinen Präsentationen im Schrozberger Gemeinderat erlebte.

„Aktiver Unterricht zum Anfassen“ sei das, gab Straßer den Stadträten mit auf den Weg, große Gewinner bei der Sache seien die Schüler („Egal welchen sozialen Hintergrunds“), es handle sich um ein „fertigevaluiertes Programm, kein Experiment“ und steigere die Attraktivität der Schule. Straßer will „WIM“ überall im Gebiet seiner öffentlichen Musikschule einführen. Deren Aufgabe sei es schließlich, mit sämtlichen Laienverbänden und Schulen zu kooperieren. Das Projekt „wäre der ideale gemeinsame Nenner im Verbandsgebiet“. In Schrozberg ist auch der Musikverein mit von der Partie.

Im Frühjahr teilten die Mitglieder des Schrozberger Stadtparlaments Straßers Enthusiasmus nicht vollumfänglich, sondern vertagten das Thema mit 12 zu 9 Stimmen. Der Hintergrund: Der Leiter des privaten Musik-Studios Beibl, Harald Beibl, hatte sich mit einem Brief an die Räte gewandt. Er befürchtete eine Bevorzugung der öffentlichen Konkurrenz, wies auf sein vielfältiges Engagement in der Stadt hin und stieß damit auf viel Verständnis in der Kommunalpolitik. Lothar Mühlenstedt etwa sagte seinerzeit, man habe eine „gewisse Verpflichtung und Verantwortung gegenüber der privaten Musikschule, ihr gleiche Chancen zu geben“.

In der Zwischenzeit hat in Schrozberg ein Runder Tisch mit allen Betroffenen stattgefunden. „Wir haben da aus meiner Sicht einen sehr guten Kompromiss gefunden“, sagte Bürgermeisterin Jacqueline Förderer, die im Mai gegen eine Vertagung gestimmt hatte. In der ersten und zweiten Klasse solle „WIM“ von Februar an eingeführt werden. Ab Klasse 3 gibt es eine Bläserklasse und eine von Harald Beibl angebotene Gitarren-AG. Die Instrumente dafür seien vom Förderverein der Schule angeschafft worden. Die Kosten der AG würden über das Schulbegleiterprogramm gedeckt. Auch Blockflöte unterrichtet Beibl an der Schule.

Stadtrat Erich Wollmershäuser betonte abermals, dass der Musikschule Beibl „nicht das Wasser abgegraben werden“ dürfe. Förderer wies das zurück. Die Kinder hätten die Möglichkeit, nach „WIM“ welchen musikalischen Weg auch immer einzuschlagen – ob im Musikverein, bei Posaunenchören oder einer der Musikschulen. „Das Projekt ist keine Werbeveranstaltung der Musikschule Hohenlohe“, sagte Straßer. „Wir erfüllen einfach nur unseren Bildungsauftrag.“ Stadtrat Frank Klöpfer erwiderte: „Natürlich ist das Werbung für die Musikschule.“ Er verstehe, dass sich Beibl echauffiert habe. Er stimme dem Kompromiss jetzt aber zu, wenn ein weiterer Teil der Vereinbarung eingehalten werde: Mietfreiheit für Beibl an der Schule.

Förderer sagte zu, das Projekt nach zwei, drei Jahren zu reflektieren – wobei grundsätzlich eine langfristige Einführung geplant sei. Susanne Martens verwies in diesem Zusammenhang auf den Rechenschaftsbericht, den die Musikschule Hohenlohe ja sowieso regelmäßig ablegen müsse. Letztlich stimmten alle Räte zu, nur Wollmershäuser und Hans-Joachim Feuchter enthielten sich der Stimme.

Das könnte dich auch interessieren: