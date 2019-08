Der „Mittsommernachtstraum“ mit DJ und Hitzkuchen und vor allem der nunmehr 30. Kunsthandwerkermarkt locken Tausende ins Leuzendörfer Baameländle.

Die parken bis Bagdad.“ Das ist wohl so ein kleines bisschen übertrieben, aber bereits am Vormittag sind die freien Flächen in und um Leuzendorf zugestellt mit Autos aus der gesamten Region. Eine Besucherin aus Rot am See, die seit einem Vierteljahrhundert zum Sommerfest kommt, seufzt angesichts der Menschentrauben, die sich durch die hufeisenförmig angelegte Marktstraße schieben: „Das war mal ein Geheimtipp.“ Eine einzige Reihe Marktstände habe es in den 90ern gegeben, erinnert sie sich.

Heute sind es 65 Stände mit Kunst und Handwerk und Kunsthandwerk aus den unterschiedlichsten Bereichen. Was dieses Fest so attraktiv macht, ist das Baameländle, also die Obstbaumwiese am Ortsrand. So viele Menschen statt auf grüner Wiese in einer Halle oder auf einem Parkplatz – das wäre nicht annähernd so reizvoll.

Die Jungen übernehmen die Organisation des Sommerfestes

Mittlerweile bringt sich die zweite Generation des Tennisvereins der Sportfreunde Landwehr Leuzendorf in die Organisation des Sommerfestes ein. So kommt es, dass junge Leute große Verantwortung tragen, dass für alle Generationen Programm gemacht wird und dass die Zukunft dieses Festes auf absehbare Zeit gesichert ist. Viel Schlaf gab es freilich nicht für Helferinnen wie ­Annika Herrschner und Tanja Hanselmann, die bis spät in der Nacht beim sechsten Leuzendorfer Sommernachtstraum mit DJ Aldi-G. geschafft, organisiert und Hitzkuchen gebacken haben, bevor es am sehr frühen Sonntagmorgen schon wieder weiterging.

Der Lohn sind fast durchweg freundliche Gesichter bei diesem Kunsthandwerkermarkt, der mittlerweile einer der größten der Region sein dürfte. Anja Tykvart etwa hat ausnehmend gute Laune mitgebracht – sie verkauft Buchbinderwaren der etwas anderen Art, nicht nur für Mäusefans interessant, und sie strahlt übers ganze Gesicht: Immer wieder richtig schön sei’s hier.

Mitten im Grünen

Das war’s wohl schon immer: Hubert Weinkauf verkauft „eigentlich von Anfang an“ Körbe. Er kommt aus einer Korbmacherfamilie und fühlt sich der Tradition verpflichtet, auch wenn er in der Regel unter dem Namen Hubert F. Schubert als fränkischer Flechtkünstler unterwegs ist. Ebenfalls unter den ersten Angeboten waren Reinhold Rottenbillers Bürsten: „Ich bin jetzt zum ersten Mal nach fast 20 Jahren wieder dabei und es ist schon heftig, wie sich das entwickelt hat.“ Beim Blick auf sein Sortiment liegt die Vermutung nahe, dass es da auch enorme Veränderungen gab: Neben „Omas Backpinsel“ liegen Pilzbürstchen – die Dinger soll man ja nicht waschen –, sowie „Daschdadurbürschdle“ für PC und Tablet.

Daran, dass mal Glaswaren aus dem thüringischen Lauscha hier angeboten werden, war vor 30 Jahren wohl nicht zu denken. Modistin Helga Hipper hat für einen Tag eine kleine Zweitniederlassung ihres Hutsalons eröffnet, Richard Scherbe Holzkämme, Haarspangen und Engel mitgebracht. Wieder andere zeigen Gold- und Silberschmuck. Hier gibt’s Geduldspiele, dort Glasperlen, und unterschiedlichste Vogelhäuser sind ebenso im Angebot wie Obst und Beeren der Familie Eitel, Topfpflanzen oder Himbeerstauden, die „zuckersüße Früchte“ versprechen.

Einfach mitgenommen

Ulrike Engelmann, die die Kinderbetreuung übernommen hat und mit den kleinsten Besuchern bastelt und malt, stellt belustigt fest, die – durchaus auch mal schwer bepackten – Männer sähen zuweilen buchstäblich mitgenommen aus. Vor allem Anbieter aus der Region sind mit dem Markt gewachsen, Anita Zimmermann aus Blaufelden hat ihr Angebot zur „Faszination Filz“ entscheidend erweitert, ebenso wie Petra Janßen aus Ilshofen ihr Töpferei-Sortiment.

Ob das allein den enormen Andrang erklärt? Sicherlich locken auch Landwehrfrühstück, Kiachli, Schneeballen und italienische Küche, die Präsentation der Traktorenfreunde und die Weinbar, aber ein Besucher meint, hier wie bei anderen Kult-Veranstaltungen gehe es längst vor allem ums Sehen und Gesehen werden. „Sou, seid’r a aweng doa“ halt.

