An einen geregelten Kindergartenalltag war im städtischen „Haus am See“ in Schrozberg am Montag nicht zu denken. Wo sonst gespielt wird, herrschte Chaos, der Inhalt von Schränken war wild auf dem Boden verteilt, Glasscherben von Mineralwasserflaschen lagen herum, eine Tür war mit einem beleidigenden Spruch besprüht – „mit schwarzer Sprühfarbe, quer über Fenster und Rahmen“, wie der Schrozberger Hauptamtsleiter Helmut Hüttner sagt.

Die Verwüstung haben Unbekannte angerichtet, die vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Einrichtung einbrachen. Bemerkt wurde die Tat am Samstagabend wegen eines aufgebrochenen und noch offenstehenden Fensters. Am Türschloss, das Spuren eines Bohrers aufweist, waren die Täter wohl zuvor gescheitert. Im Innern des Gebäudes suchten sie vor allem die Büroräume ab. Wonach sie suchten, darüber lässt sich nur spekulieren.

Statt herumtobender Kinder war am Montag die Spurensicherung der Polizei im „Haus am See“ zugange. Die Stadt organisierte derweil eine Notbetreuung im nahen Lesetreff. Dort gibt es eine Kinderecke, die sich in diesem Fall als nützliche Ausweichmöglichkeit erwies. Sieben Kinder nahmen das Angebot in Anspruch. Am Dienstag öffnet das „Haus am See“ wieder.