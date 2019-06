Zur Faschingszeit 2020 heißt es wieder „Schrozberg on tour“: Eine Gruppenreise führt nach Israel.

Am Montag, 24. Juni, um 19 Uhr wird das Programm im evangelischen Gemeindehaus vorgestellt. „Israel hat für jeden Geschmack etwas zu bieten“, heißt es in einer Pressemitteilung zur Reise: die Negev-Wüste, das Tote Meer, das kosmopolitische Jerusalem, Bethlehem, den See Genezareth. Nicht zuletzt die Gastfreundschaft mache eine Israel-Reise unvergesslich.

