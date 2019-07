Wenn alles nach Plan verläuft, könnte das neue Freibad in Schrozberg im Mai 2020 fertiggestellt sein. Die Kosten liegen bis jetzt im geschätzten Rahmen.

Im stillen Vorbachtal in Schrozberg rumort derzeit schweres Gerät: Bagger haben sich tief in den Untergrund gewühlt und die Dimensionen des neuen Freibades lassen sich schon ganz grob ablesen. Wenn auf der Baustelle alles nach Plan verläuft, können die Schrozberger im nächsten Jahr wieder in ihrer Stadt Badefreuden genießen und müssen nicht mehr in die Freibäder nach Langenburg, Rothenburg oder Wiesenbach ausweichen.

Die Schrozberger sitzen bereits seit fünf Jahren quasi auf dem Trockenen. Seinerzeit verhängte das Gesundheitsamt ein Badeverbot für die im Jahr 1928 errichtete Freizeitstätte: Die marode Technik bot keine Gewährleistung mehr für gute hygienische Verhältnisse und auch der bauliche Zustand des Freibades war denkbar schlecht.

Die überaus kontrovers geführte kommunalpolitische Diskussion über das Schicksal der Badestätte mündete schließlich im Januar 2016 in einen Bürgerentscheid, bei dem 53,2 Prozent der Wähler für einen Neubau votierten. Damit war das vom Gemeinderat bereits im September 2015 mit 16 zu 7 Stimmen beschlossene Aus für das Freibad wieder vom Tisch.

Derzeit liegt die Kostenschätzung für das Projekt bei netto 1,842 Millionen Euro. Aus der Zuschussquelle des Entwicklungsprogrammes Ländlicher Raum (ELR) fließen 500.000 Euro. Somit muss die Stadt Schrozberg Eigenmittel in Höhe von rund 1,342 Millionen beisteuern.

Fehler aus dem Jahr 1928

Zwei Drittel der Bausumme sind bereits als Aufträge an Firmen vergeben „und wir haben bis jetzt noch keine unliebsamen Überraschungen bei den Preisen erlebt“, sagt Thomas Pöschik, Leiter des Bauamtes auf dem Schrozberger Rathaus.

Er rechnet damit, dass das neue Schrozberger Freibad schon im Mai 2020 fertiggestellt sein könnte, falls es nicht zu unvorhergesehenen Verzögerungen kommt. Den Bürgern steht dann ein 33 Meter langes und zehn Meter breites Becken mit einer Wassertiefe von bis zu 3,60 Meter zur Verfügung, die auch einen Sprungturm ermöglicht. Die Technik ist für maximal 550 Besucher pro Tag ausgelegt.

Ein gravierendes Problem war schon im Vorfeld bekannt: Vor 91 Jahren kümmerten sich die Freibad-Bauer offenbar nicht weiter um die Beschaffenheit des Untergrundes, der in seiner oberen Schicht zumeist aus Auffüllmaterial besteht. Auch aus diesem Grund tauchten im Laufe der Jahre etliche Risse und Setzungen im alten Becken auf. Der Neubau wird deshalb mit Dutzenden von Pfahlgründungen ausgestattet: Bis zu sieben Meter tief bohrt eine Spezialfirma in den anstehenden Fels und verankert dort die mit Beton ausgegossenen Bewehrungskörbe.

Liegewiese wird geplant

Im neuen Freibad wird der im Jahr 2014 gegründete Förderverein eine wichtige Rolle spielen. Zur Senkung der Personalkosten bei der Badeaufsicht haben die „Freibadfreunde“ inzwischen für die Ausbildung von zehn Rettungsschwimmern gesorgt. In enger Zusammenarbeit mit den DLRG-Ortsgruppen in Niederstetten, Blaufelden und Gerabronn wird im Herbst erneut ein Kurs angeboten, für den es bisher acht bis zehn neue Interessenten gibt.

Auf dem Zeitkonto der Eigenleistungen stehen inzwischen 450 Arbeitsstunden, die knapp 40 Helfer allein bei den Abriss- und Rodungsarbeiten am alten Freibad zum ehrenamtlichen Nulltarif aufgebracht haben, wie Kathrin Müller vom Förderverein mitteilte.

In den Aufgabenbereich des Fördervereins, der 150 Mitglieder in seinen Reihen hat, fällt auch die Gestaltung der Liegewiese zum Beispiel mit Spielgeräten, Sitzmöglichkeiten und schattenspendenden Bäumen. Ideen hierzu werden bei einem Treffen am Freitag, 26. Juli, um 18 Uhr an der Freibad-Baustelle gesammelt.

