Da ist ihm ja ein toller Schnappschuss gelungen, dem Schrozberger Pfarrer Georg Leiberich.

„Vor wenigen Tagen habe ich auf unserem Schrozberger Kirchturm durch eine Ritze eines unserer Nistkästen mit dem Handy dieses Foto gemacht“, notiert er dazu in seinem E-Mail ans Hohenloher Tagblatt. „Auge in Auge mit dem Turmfalken, der bei uns entweder noch brütet oder jetzt bereits seine Jungen aufzieht.“ Den Kasten habe er nicht geöffnet, „um den Falken nicht zu stören“, schreibt Leiberich weiter. Zuvor allerdings seien Eier im Nest gewesen. Selbst wenn in letzter Zeit eine Menge Leserfotos von Vögeln im HT waren, will die Tageszeitung ihren Leserinnen und Lesern diese Aufnahme natürlich nicht vorenthalten.

