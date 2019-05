Die neue Schrozberger Stadtbücherei soll „Lesetreff“ heißen. 72 Vorschläge für den Namen waren eingegangen.

Nachdem der Bürgerentscheid für den Bau der neuen Bücherei in Schrozberg fast genau ein Jahr her ist und die Bauarbeiten schon gut fortgeschritten sind, hat sich nun der Bauausschuss Bibliothek für einen neuen Namen entschieden.

Neben all den vielen Entscheidungen, die zu treffen waren und auch weiterhin noch zu treffen sind, wie Bodenbelag, Außenwandgestaltung, Sitzmöbel, Garderobe und Regale, sollte auch ein neuer Name her. In einer der letzten Sitzungen wurde bestimmt, dass sich die Bürger mit ihren Ideen und Wünschen einbringen sollten. Und so wurden Interessenten aufgefordert, Ideen, Vorstellungen und Vorschläge per E-Mail, schriftlich oder mündlich im Rathaus oder in der Bücherei einzureichen.

In der Stadtbücherei wurde eine Informationstafel aufgestellt, auf der die Vorschläge gesammelt wurden. Ein Gremium aus Bauausschuss, dem Bauamtsleiter, dem Architekten, einem Spezialisten für Innenausbau und der Bücherei-Leitung traf sich im Sitzungssaal des Schrozberger Schlosses. Dort wurden neben anderen Programmpunkten die 72 eingereichten Namensvorschläge vorgestellt.

Unter vier Favoriten, die sich herauskristallisierten, entschied sich das Gremium einstimmig für den Namen „Lesetreff“, der einen Ort des Treffens, des Lesens, des Bleibens und des Wohlfühlens bezeichnen soll. In das Logo der Bücherei soll das Schrozberg-S eingebaut werden.

