Im September sah alles danach aus, dass ein am Sportplatz in Bartenstein geplanter Mobilfunksender sowohl im Ortschaftsrat von Bartenstein als auch im übergeordneten Gemeinderat Schrozberg völlig problem- und geräuschlos alle kommunalpolitischen Hürden genommen hat – im Gegensatz zu anderen Städten wie Langenburg, wo der Gemeinderat einer neuen Antenne am Jagsttalhang die kalte Schulter zeigte und das Einvernehmen zu der Funkanlage der Telekom verweigerte.

Aller Voraussicht nach müssen sich die Schrozberger Gremien aber erneut mit dem Sender in Bartenstein befassen, weil es bei der Beschlussfassung im Ortschaftsrat nicht nach den Regeln der Gemeindeordnung zuging.

Es war gewiss keine böse Absicht von Johannes Strecker: Als auf dem Schreibtisch des erst seit wenigen Monaten amtierenden Ortsvorstehers von Bartenstein ganz kurzfristig das Baugesuch der Telekom-Tochter „Deutsche Funkturm GmbH“ für den Mobilfunksender unweit der Spielstätte landete, sah der Kommunalpolitiker nur noch die Möglichkeit, die Angelegenheit unter der Rubrik „Verschiedenes“ bei der Sitzung des Ortschaftsrates am 16. September zu behandeln.

Das Vorhaben hätte aber unter einem eigenen Tagesordnungspunkt beraten werden müssen – die Gemeindeordnung schreibt vor, dass unter „Verschiedenes“ keine wesentlichen Themen aufgerufen werden dürfen.

Das einstimmige Votum des Ortschaftsrates für den Sender bildete dann am 24. September im Schrozberger Stadtparlament die Basis dafür, dass die Stadträte ebenfalls einmütig ihr Einvernehmen zu dem 40 Meter hohen Masten erteilten – das Gremium folgte damit wie fast immer dem Meinungsbild in einem Ortschaftsrat, wusste aber offenbar nichts von dem Bartensteiner Malheur in Sachen Gemeindeordnung.

Bürger sollen zu Wort kommen, bevor über das Vorhaben endgültig abgestimmt wird

Einige mobilfunkkritische Bürger aus Bartenstein fielen aus allen Wolken: Sie hatten nämlich keine Ahnung davon, was sich unter „Verschiedenes“ verbirgt und hätten liebend gerne schon vor der Sitzung mit den Bartensteiner Ortschaftsräten über ihre Sorgen und Ängste in Sachen Mobilfunk-Strahlung gesprochen. Eine Bartensteiner Bürgerin formulierte es bei der Fragestunde für Einwohner in der jüngsten Sitzung des Stadtparlamentes so: „Hätten die Stadträte alle für den Sender gestimmt, wenn ihnen das Signal aus Bartenstein bekannt gewesen wäre?“.

Daran zweifelte offenbar auch die Wahlgemeinschaft für Jedermann (WfJ), die allein schon wegen des Formfehlers auf eine erneute Beratung und Beschlussfassung sowohl im Ortschaftsrat als auch im Gemeinderat pochte: Für ihre Fraktion speiste Stadträtin Susanne Martens einen entsprechenden Antrag ein. Die Bartensteiner Bürger sollen damit die Gelegenheit erhalten, ihre Inte­ressen in den Entscheidungsprozess einbringen zu können. Ausdrücklich wies die Stadträtin da­rauf hin, dass es ihrer Fraktion nicht darum gehe, dem Bartensteiner Ortsvorsteher am Zeug zu flicken.

Rathaus prüft Antrag der mobilfunkkritschen WfJ

Bürgermeisterin Jacqueline Förderer nahm den Ortsvorsteher in Schutz („Das macht niemand absichtlich oder bewusst“), wollte aber über den WfJ-Antrag nicht sofort abstimmen lassen, sondern erst einmal die rechtliche Lage prüfen.

Den Bürgern aus Bartenstein geht es in erster Linie nicht unbedingt darum, den Mobilfunksender unweit ihres Städtchens zu verhindern. Auch ihnen sei bewusst, dass sich das „Handy-Zeitalter“ nicht mehr zurückdrehen lässt, wie eine Frau im Gespräch mit dem HT sagte. Die Gruppe vermisst vielmehr grundsätzliche Informationen über die Auswirkungen und Risiken des Mobilfunks und speziell für den Standort in Bartenstein.

Die Gruppe setzt sich auch dafür ein, strahlungsärmere Alternativen mit mehreren kleineren Antennen zu prüfen. Auf jeden Fall solle die Stadt Schrozberg keinen Vertrag mit der Telekom-Tochter unterschreiben, bevor die Bevölkerung nicht umfassend über das Vorhaben informiert wird. Zudem sollten Grundstücksbesitzer gebeten werden, zunächst keine Pachtverträge abzuschließen. Bürgermeisterin Jacqueline Förderer hat in Sachen Info-Abend schon Kontakt mit der Telekom aufgenommen.