Adrian Weiß aus Schrozberg besucht alte Freunde in Argentinien – aber kein Flugzeug, sondern seine eigene Muskelkraft auf einem Tandem bringt ihn über 17.000 Kilometer hinweg nach Südamerika.

In Schrozberg startete vor gut einem Jahr eine Reise, die in ein paar Wochen im fernen Argentinien zu Ende geht: Adrian Weiß steigt dann in einen Flieger, der ihn wieder zurück in die hohenlohische Heimat bringt. Hinter ihm liegen dann weit über 17.000 Kilometer, die der 31 Jahre alte Schrozberger allerdings nicht im bequemen Sessel eines Flugzeugs, sondern allein mit seiner Muskelkraft auf einem Tandem hinter sich gebracht hat.

Schon die Geschichte des Drahtesels klingt nach jeder Menge Abenteuer: Das Tandem namens „Pino“ brachte einen Freund von Adrian Weiß bereits von Deutschland nach Indien, und von Südafrika kam das Gefährt, das in sitzender und liegender Position vorwärts bewegt werden kann, dann wieder zurück nach Deutschland.

Adrian Weiß verfügte also über ein bewährtes Transportmittel, als er am 22. August 2018 zu seiner „Tour4life“ um den Globus antrat. Von Schrozberg bis zur französischen Grenze fuhr sein Vater mit, quer durch das Nachbarland begleitete ihn sein Bruder und in Spanien strampelte eine Freundin an seiner Seite.

Seine Reise führt zu vielen offenen Türen und Herzen

Mit einem Containerschiff ging es dann ab Valencia über den „Großen Teich“ in die USA. Und spätestens dort erfüllten sich die Erwartungen, die Adrian Weiß in seine Radtour gesetzt hatte – nämlich die Begegnung mit Menschen und ihrem Alltagsleben.

Gleich in New York saß eine blinde Frau vorne auf dem Liegesitz, die bis Washington D.C. mit von der Partie war. In den Bergen der Appalachen zum Beispiel waren es Tramper, die zur Abwechslung liebend gerne auf diese in den Provinzen der USA recht ungewöhnliche Art der Fortbewegung umstiegen.

Kontakte knüpfte Adrian Weiß ganz einfach auch dadurch, dass er zum Beispiel an Busstationen den Wartenden die Heimfahrt auf dem Tandem anbot. Und immer wieder fuhren Menschen, bei denen er übernachten konnte, kurzerhand ein oder zwei Tage auf dem weiteren Weg mit. Vor allem in Dörfern auf dem flachen Land war der Drahtesel mit seinen zwei Sitzen eine Attraktion für Kinder, die mit großem Vergnügen für ein paar Runden auf dem Dorfplatz als Co-Piloten fungierten – jeder Tag der Tour brachte neue Eindrücke und Erlebnisse mit sich, die einem Reisenden im Auto, Zug oder Flugzeug vollkommen verwehrt bleiben.

Schrozberger gönnt sich keine Auszeit vom Rad

Über Mexiko und Mittelamerika durchquerte Adrian Weiß Kolumbien, bewältigte das mächtige Gebirge der Anden in Peru und strampelte durch Bolivien – stets sein eigentliches Ziel vor dem geistigen Auge: Argentinien. Der Schrozberger kennt das Land seit 2010. Ein Jahr lang arbeitete er seinerzeit als Freiwilliger des Weltkirchlichen Friedensdienstes (siehe Info) des Bundes der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) an einer Schule des Salesianer-Ordens in der Provinz Neuquén. Adrian Weiss hat damals in Argentinien viele Freundschaften geschlossen, die er jetzt wieder auffrischen will. Ende Juli geht es dann wieder zurück in die hohenlohische Heimat.

Man sollte meinen, dass nach einem solchen Kraftakt erst einmal eine Auszeit vom Rad angesagt ist. Weit gefehlt: Adrian Weiss plant schon die nächsten Touren in Europa, Neuseeland und Nordamerika …

