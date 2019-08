In den Schrebergärtem am Obersontheimer Friedhofsweg lassen sich die Kleingärtner von Einbrüchen nicht schrecken. Da sie nicht als Verein organisiert sind, genießen sie viele Freiheiten.

Der Appetit der Diebe muss ziemlich groß gewesen sein. In der Nacht zum 5. August brachen sie am Gartenzaun von Helmut und Gisela Weller den Stacheldrahtaufsatz herunter und kletterten auf das Grundstück. Fachmännisch schnitten sie zwölf Köpfe Blaukraut heraus, zogen sämtliche Karotten und Kohlrabi aus der Erde und pflückten etliche Tomaten. „Alles war weg“, bedauert Gisela Weller. Ihr Mann vermutet, dass es sich bei den Tätern womöglich um „arme Leute“ gehandelt haben könnte. Vielleicht Kraftfahrer aus dem Ausland, die das angrenzende Gewerbegebiet ansteuern. Auch in mehrere andere Gärten seien die Unbekannten eingebrochen und hätten sich dort „bedient“. Ein Zeugenaufruf der Polizei brachte bislang keine heiße Spur.

Riesige Zucchini

Zu ernten gibt es für Gisela Weller trotz des Verlustes noch immer genug. Vergangenen Mittwoch hat sie eine Schale Himbeeren und mehrere Zucchini geerntet. Ein mehrere Pfund schweres Exemplar ist zwar riesig, aber wohl nicht mehr sonderlich lecker. „Die bekommen die Schweine von meinem Bruder zu fressen. Er hat einen landwirtschaftlichen Betrieb“, erzählt die 72-Jährige. Währenddessen zeigt ihr 76 Jahre alter Mann voller Stolz sein kleines Reich, das er vor 25 Jahren erwarb. Ein Baumhaus hat er für die Enkel gebaut, Holz- und Geräteschuppen sind bestens ausgestattet und dank eines Naturkomposthaufens steht stets ökologisch einwandfreier Dünger zur Verfügung. Wo die Enkeltochter ihren Hasen beerdigte, steht ein kleines Kreuz. Und am gemütlichen Gartenhäuschen prangt eine Holztafel mit dem Spruch „Der beste Weg zu Gesundheit ist der Weg in den Garten“. Helmut Weller kann das absolut bestätigen, denn er fühlt sich auch wegen der Gartenarbeit topfit für sein Alter. Nach wie vor geht er regelmäßig acht Kilometer joggen und ins Fitnessstudio.

Trotz der jüngsten Einbrüche gehen die Wellers nach wie vor gern in ihren Garten – meist drei Mal pro Woche. Und auch andere Kleingärtner lassen sich von den jüngsten Vorfällen nicht schrecken. Für Kurt Thalheimer zum Beispiel sind Einbrüche nichts Neues. „Man sollte in seinem Gartenhäuschen nichts Wertvolles aufbewahren und am besten gar nicht abschließen. Dann wird die Tür auch nicht beschädigt“, sagt er. Er selbst hat sich gegen Diebstähle versichert, nachdem aus seinem Schuppen ein Moped und ein Freischneider geklaut worden waren.

Krebse verschwunden

Thalheimer besitzt seinen Garten am Schießbach bereits seit 18 Jahren. Gemeinsam mit Birgit Schlosser und den beiden Söhnen nutzt er das kleine Grundstück vor allem zum Entspannen. Größere Beete gibt es zwar nicht, dafür eine gepflegte Rasenfläche mit kleinem Fußballtor. Da die Gärten am Schießbach nicht als Verein organisiert sind, gibt es auch keine Vorschriften, wie genau die Flächen genutzt werden dürfen.

„Man kann hier auch abends die Musik lauter aufdrehen – es stört niemanden“, verrät Kurt Thalheimer mit einem Lächeln. Die nächsten Wohnhäuser sind weit über 100 Meter entfernt. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich lediglich der Penny- und Edekamarkt sowie die teilweise riesigen Firmengebäude des von Kärcher dominierten Gewerbegebiets. Als diese noch nicht standen, seien die Gärten am Schießbach noch idyllischer als heute gewesen, erinnert sich Thalheimer. Das kleine Gewässer habe seinen Garten schon das ein oder andere Mal überflutet und früher habe es darin Signalkrebse gegeben. Von einem Tag auf den anderen sei die Population jedoch verendet – möglicherweise durch landwirtschaftliche Verunreinigungen.

Nicht alle der rund 30 Gärten werden so intensiv genutzt wie die von Gisela und Helmut Weller und Kurt Thalheimer und Birgit Schlosser. Einige machen einen verwilderten Eindruck, weil sich Pächter oder Eigentümer aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr darum kümmern können.

