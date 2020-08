Wie die Polizei mitteilt, fing eine Gartenhütte am Samstag gegen 8.20 Uhr auf einem Gartengrundstück am Ortseingang von Schornbach Feuer. Als die ersten Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand die etwa 4 x 8 Meter große Hütte vollständig in Flammen und ein 62-Jähriger lag mit schweren Brandverletzungen davor. Der Mann starb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Brandort.

Die Kreisstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten und für die Landung eines Rettungshubschraubers bis etwa 10.20 Uhr voll gesperrt werden. Vor Ort waren sieben Fahrzeuge und 35 Einsatzkräfte der Schorndorfer Feuerwehr sowie fünf Einsatzkräfte vom Rettungsdienst.

Brand in Schorndorf-Schornbach: War eine Verpuffung Schuld an dem Feuer?