Kliniken und in einigen Einrichtungen und Diensten der Pflege sowie der Behindertenhilfe bleiben Infektionen nicht aus. Die Lage ist angesichts von Corona-Fällen beim Pflegepersonal oder bei Bewohnern manchenorts angespannt, aber insgesamt stabil, teilt das Landratsamt mit. Der Kreis arbeite mit den Einrichtungen zusammen – vom Gesundheitsamt aus, im Sozialdezernat und bei der Heimaufsicht. Unterstützen dort wo es Handlungsbedarf und Engpässe gibt, sei die Devise. Der Landkreis will den Einrichtungen zudem noch vor Weihnachten die kostenfreien FFP2-Masken des Landes zukommen lassen. Die Corona-Fallzahlen im Rems-Murr-Kreis steigen weiter an . Auch in den Rems-Murr-

Hilfe bei akutem Bedarf

Austausch zur Versorgung mit Schutzausrüstung und zur Umsetzung der Testkonzepte in den Einrichtungen, die seit Mitte Oktober vorgesehen sind. Der Landkreis konnte auch durch die Zusammenarbeit mit den Landratsamt weiter. Zudem waren bereits im Oktober mehrere Zehntausend Corona-Schnelltests verfügbar. Sie stehen dem Corona-Schnelltestzentrum in Winnenden zur Verfügung, aber auch einer mobilen Testeinheit, die Einrichtungen unterstützt. Es gibt einen regelmäßigenzur Versorgung mit Schutzausrüstung und zur Umsetzung der Testkonzepte in den Einrichtungen, die seit Mitte Oktober vorgesehen sind. Der Landkreis konnte auch durch diemit den Rems-Murr-Kliniken bei akutem Bedarf immer mit Schutzausrüstung aushelfen, heißt es aus demweiter. Zudem waren bereits im Oktober mehrere Zehntausend Corona-Schnelltests verfügbar. Sie stehen demzur Verfügung, aber auch einer mobilen Testeinheit, die Einrichtungen unterstützt.

Das Resümee der bisherigen Zusammenarbeit sei trotz der unvermeidbaren Corona-Fälle positiv. Die meisten Heime können die Testung mit Corona-Schnelltests inzwischen selbst stemmen und sind gut mit Schutzausrüstung versorgt. Wo nötig, konnte der Landkreis zusammen mit den Rems-Murr-Kliniken und dem DRK bisher immer schnell und unkompliziert unterstützen. Auch die mobile Testeinheit des Corona-Schnelltestzentrums kommt vorbei, wenn in Einrichtungen vor Ort Hilfe benötigt wird.

In einem Schreiben wendet sich der Landrat angesichts der nahenden Weihnachtsfeiertage und der neuen Corona-Verordnung nochmals an die Einrichtungsleitungen: „Wir wissen, welch große Kraftanstrengungen Sie seit Beginn der Pandemie vor Ort betreiben, um Ihrem Fürsorgeauftrag für die Ihnen anvertrauten Menschen gerecht zu werden. Hierfür möchte ich Ihnen meine größte Hochachtung aussprechen und mich herzlich bei Ihnen bedanken. Ich betone bei jeder Gelegenheit, welche Leistung in den Heimen und im Pflegebereich seit Monaten bei uns im Landkreis erbracht wird.“ Die Weihnachstage würden aber sicher einen besonderen Bedarf nach Besuchertestung bei Angehörigen hervorrufen, so der Landrat weiter. „Einen Bedarf, den Sie vielleicht angesichts der neuen Vorgaben der Corona-Verordnung nicht vollumfänglich und so kurzfristig erfüllen können.“ Demnach sollen Besuche im Pflegeheim aktuell nur nach vorherigem Corona-Schnelltest oder mit FFP2-Maske möglich sein, um die besonders gefährdete Personengruppe zu schützen.

Im Corona-Schnelltestzentrum wurden vom DRK mit Unterstützung der Kliniken in den letzten Wochen mehr als 3200 Kinder- und Jugendliche getestet, sodass man dort auch über die notwendige Expertise verfüge, schreibt das Landratsamt. Deshalb bieten der Landkreis, das DRK und die Rems-Murr-Kliniken kurz vor Weihnachten Unterstützung mit Corona-Schnelltests für Angehörige von Heimbewohnern an – wenn die Einrichtungen die Besuchertestung nicht selbst stemmen können. Das Motto lautet: „An Weihnachten zu Oma und Opa – aber sicher“.

„Nur eine Momentaufnahme“

„Trotz negativen Schnelltests müssen bei Besuchen in Heimen unbedingt die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden“, betont der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands, Sven Knödler. Man dürfe sich nicht zu sehr in Sicherheit wiegen. „Schließlich ist ein Test nur eine Momentaufnahme und der Schutz der besonders gefährdeten Personengruppen sollte angesichts der aktuellen Lage absolute Priorität haben. Wir haben die Aktion, die vom Sozialministerium landesweit initiiert wurde, bewusst primär auf die Unterstützung der Heime und Dienste der Pflege und der Behindertenhilfe begrenzt.“ – „Wir möchten mit dieser Aktion die Heime unterstützen und den Betroffenen etwas mehr Sicherheit und ein wenig Herzenswärme an Weihnachten ermöglichen – wenn auch mit Abstand und Umsicht“, so Landrat Sigel.