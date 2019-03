Breitbandausbau Schnelles Internet ab 2020 möglich

Vellberg / Sigrid Bauer

Schon vor den meisten anderen Gemeinden im Landkreis haben Ilshofen und Vellberg gemeinsam eine Breitbandplanung erstellen lassen. „Bei interkommunalen Kooperationen gibt es höhere Förderungen bei der Planung und beim Breitbandausbau“, erläuterte Vellbergs Bürgermeisterin Ute Zoll bei einer Infoveranstaltung in Oberaspach. Mit ihrem Ilshofener Kollegen Martin Blessing ist sie sich einig, dass das VDSL-Konzept der Telekom mit Glasfaser nur bis zum Kabelverteiler nicht reicht. Die „letzte Meile“, also der Abschnitt von dort bis ins Haus, bleibt nämlich Kupfer. Mit zunehmender Länge dieser Leitung sinkt die Datenübertragungsrate. „Wir sagen, die Zukunft ist Glasfaser bis ins Haus“, betonte Zoll. Man spricht hier von FTTH- (Fiber to the home) oder FTTB-Ausbau (Fiber to the building).

In ländlichen Gegenden wie Hohenlohe haben die großen Netzbetreiber kein Interesse, Leitungen bis in die kleinen Weiler zu verlegen. Zusätzlich erschwert wird der Ausbau dadurch, dass die Telekom ihre Leitungen nicht für andere Anbieter öffnet. So gibt es zwar eine Telekomleitung, von der aus Gaugshausen gut erreichbar wäre, der Netzbetreiber öffnet den Zugang aber nicht.

Landkreis baut selbst

Deshalb baut der Landkreis derzeit selbst ein Glasfaserback­bonenetz mit öffentlichem Zugang und Anbindung an die Gemeinden. Für den Ausbau innerhalb der Kommunen sind diese selbst zuständig, damit aber finanziell überfordert. Das Land fördert den Breitbandausbau zwar, allerdings nur für weiße Flecken auf der Landkarte, also Bereiche mit einer Datenrate von weniger als 30 Megabit pro Sekunde. Das Land hat bisher zwischen 30 und 70 Prozent der Kosten bis zur Grundstücksgrenze übernommen. „Meist eher Richtung 30, 40 Prozent“, verdeutlichte Heinz Kastenholz, Breitband­­­­­­experte des Landkreises. Auf den Eigentümer kommen dann noch 1500 bis 2000 Euro für den Hausanschluss zu.

Das ändert sich jetzt: Seit dem 1. März gibt es 50 Prozent vom Bund und 40 Prozent vom Land. Für den Bürger wird der Anschluss praktisch kostenfrei, weil die Förderung die Leitung auf dem Grundstück bis zur Hausanschlussdose mit einschließt.

Vellberg hat zwar schon im Juli 2018 beim Land einen Förderantrag für sich und Ilshofen gestellt, bewilligt wurde er aber noch nicht. Das ist mit Blick auf die jetzt viel höhere Förderung vielleicht sogar ein Glücksfall. Denn jetzt kann Ute Zoll für die beiden Kommunen die Bundesförderung beantragen.

Die Bewilligung erfolgt in zwei Stufen: „Nach der vorläufigen Bewilligung darf bereits der Tiefbau ausgeschrieben werden. Danach kommt die zweite Stufe der Bewilligung“, erklärte Kastenholz. „Gemeinden sollten möglichst umfangreiche Anträge stellen und vor allem sollten die Bürger, wenn sie erst Breitband haben, das Angebot auch nutzen und Verträge mit den Providern abschließen“, empfahl er. Das betonte auch Zoll: „Machen Sie Verträge. Der Ausbau ist nämlich für Kommunen und Land sehr teuer. Sonst kann es passieren, dass die 90-Prozent-Förderung ganz schnell weg ist.“

Ganz entschieden riet Kastenholz den rund 60 bis 80 Eigenheimbesitzern, die zu der Infoveranstaltung nach Oberaspach gekommen waren, ihr Haus anschließen zu lassen, vor allem auch wegen der Wertsteigerung der Immobilie. „Das macht einen fünfstelligen Betrag aus“, stellte er fest. Wer jetzt nicht mitmache und später selber ausbauen wolle, müsse die Kosten für den Anschluss des Grundstücks selber übernehmen.

Laut Michael Enßlin von der Breitbandplanungsfirma Geodata zweigt vom Landkreisbackbone eine Trasse nach Gaugshausen und nach Lorenzenzimmern ab. In den Ortschaften wird je ein sogenannter Point of Presence (Pop) aufgestellt, von dem wie beim Kabelverzweiger die Leitungen zu den Grundstücken abgehen. Innerhalb des Privatgrundstücks wird das üblicherweise zwölffaserige Kabel entweder in offener Bauweise vergraben oder mit einer Erdrakete in den Boden gepresst. „Ab 11. März machen wir mit jedem Besitzer Hausbegehungen, um abzusprechen, in welchen Raum der Glasfaseranschluss gelegt wird“, so Enßlin. Auch für Mehrfamilienhäuser hat er Lösungen parat.

Betreiber steht noch nicht fest

Auf die Frage eines Besuchers, ob es schon interessierte Netzbetreiber gibt, kam folgende Antwort: Der Landkreis bereite gerade die Ausschreibung vor. Es sei noch komplett offen, welcher Netzbetreiber daraufhin den Zuschlag bekommt.

Der frühestmögliche Baubeginn ist August 2019, fertig wäre das Netz in den beiden Ortschaften im 2. Quartal 2020. Für die Inbetriebnahme hat der Netzbetreiber sechs Monate Zeit.