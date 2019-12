Zum Abschluss der gut besuchten Bürgerversammlungen der Schnelldorfer Bürgermeisterin Christine Freier wurden in Unterampfrach erneut die Konflikte deutlich, in denen sich Verwaltung und Gemeinderat in ihrer fünfjährigen Amtszeit aufgerieben hatten. Neben der Rathaus­chefin stellten sich dort auch elf von 16 Gemeinderäten den kritischen Fragen der Bürger. Und die wichtigste Meldung vorweg: Christine Freier wird sich um keine weitere Amtsperiode mehr bewerben.

In ihrem Überblick belegte die Bürgermeisterin zunächst die soziale und wirtschaftliche Situation der Gemeinde mit aktuellen Zahlen. Seit 2014 seien 120 zusätzliche sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze entstanden (heute 1546), die in 357 Gewerbebetrieben beschäftigt sind. Leider zeige sich das aber nicht in den Gewerbesteuereinnahmen. Trotzdem sei es gelungen, in ihrer Amtszeit die Verschuldung von 4.891.557 Euro auf 3.306.868 Euro zu reduzieren. Dies spiegle sich auch in einem Rückgang der Pro-Kopf-Verschuldung von 1432 auf 910 Euro wider.

Christine Freier nennt „kräftezehrende Auseinandersetzungen“ als Grund für ihre Entscheidung

Viele Investitionsvorhaben wie der Ausbau von Gemeindeverbindungsstraßen, die Erweiterung des Kindergartens und der Neubau der Mittelschule in Feuchtwangen belasten den Haushalt auch in den nächsten Jahren. Als laufende Themen nannte die Bürgermeisterin unter anderem das Schnelldorfer Innenentwicklungskonzept, die S-Bahnverlängerung nach Crailsheim und die Bauschuttdeponie Gailroth.

Bedauerlich sei, dass der Zweckverband Interfranken der Gemeinde den Austritt verwehre. Dem Gewerbegebiet gebe sie nach der geplanten Verschärfung des Anbindegebots kaum noch Realisierungschancen. Seit 2005 seien von der Gemeinde 1.051.294 Euro als Umlage an den Zweckverband geflossen.

Breiten Raum gab die Bürgermeisterin dem Konflikt um die Sanierung der Kläranlage in Unterampfrach. In vielen Ratssitzungen habe sie sich immer wieder mit dem Vorwurf auseinandersetzen müssen, dass die Anlage überdimensioniert sei und die Planung von falschen Daten ausgegangen sei. Mit einer Stellungnahme in der Presse und mit dem Antrag bei der Kommunalaufsicht auf Überprüfung der Planung habe eine Gruppe von Gemeinderäten das von allen Fachbehörden bestätigte Sanierungskonzept zu blockieren versucht. Diese und ähnliche „kräftezehrende Auseinandersetzungen“ seien für ihre Entscheidung verantwortlich, nicht mehr bei der nächsten Kommunalwahl zu kandidieren. Sie sei 2014 mit dem Anspruch angetreten „zu gestalten, statt nur zu verwalten“. Leider sei ihr mit diesem Gemeinderat nur das Verwalten übrig geblieben.

Kritiker der Schnelldorfer Bürgermeisterin melden sich zu Wort

Die „bösen Buben“, wie sie von einem Zuhörer charakterisiert wurden, meldeten sich anschließend zu Wort. Kurt Braun (FW) rechtfertigte seine kritische Haltung gegenüber dem mehrheitlich beschlossenen Sanierungskonzept ausführlich mit eigenen Recherchen. Auch Karl Ludwig (UB) verteidigte seine Position und verwahrte sich gegen den Vorwurf, seine Fraktion habe die Zuschüsse gefährdet.

In ihrer Replik gab sich die Bürgermeisterin überzeugt, dass das beauftragte Ingenieurbüro korrekt gearbeitet habe. Auch die Erweiterung der Firma Merck erfordere eine deutliche Erhöhung der Kapazität.