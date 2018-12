Weihnachtsmarkt Schmuck für Dame, Herr und Baum

Next

Schafe mit Lämmern sind eine Attraktion auf dem Blaufeldener Weihnachtsmarkt an der Kirche. © Foto: Oliver Färber

Blaufelden / Oliver Färber

Es geht an manchen Stellen eng zu im Foyer der Markthalle am Samstagabend. Viele Menschen sind nach Blaufelden gekommen, auch etliche Einheimische sind da. Schließlich ist das Angebot an diesem ersten Adventswochenende wieder reichhaltig und bunt.

Das gilt besonders für die Lokalschau des Kleintierzuchtvereins Z427 Blaufelden: Hasen und das liebe Federvieh in allen Formen und Farben – und die meist mit den höchsten Preisen prämiert. „Wir haben 380 Tiere da“, weiß Ausstellungsleiter Steffen Haag.

Unter Bedauern muss er zugeben, dass es weniger werden. „Das Hobby nimmt ab“, meint er. Es gebe zwar Nachwuchs. Der sei aber spärlich – wie bei anderen Vereinen auch. „Es bedeutet eben auch Arbeit. Die Tiere wollen versorgt werden“, fügt er hinzu.

Ausgefallene Handarbeiten

Nur ein paar Meter weiter lockt die Adventsausstellung zum Bummeln. Die vielen ausgefallenen Handarbeiten finden Anklang bei den Besuchern: Kerzen, Adventskränze, Figuren aus unterschiedlichen Materialien, Schmuck für die Dame, den Herrn oder den Weihnachtsbaum. Gerne kommen die Anbieter mit ihren Kunden ins Gespräch, beantworten ausgiebig die Fragen.

„Es ist schwer, da nicht alles Geld auszugeben, das man dabeihat“, meint Christin Mayer. Ihr Mann Florian grinst breit: „Deins ist doch schon weg, jetzt ist ja mein Geldbeutel dran.“ Doch er steht hinter den Anschaffungen seiner Frau. „Hier gibt es wirklich schöne Stücke“, meint er.

Kurz darauf wird – wie er selbst zugibt – das Kind in ihm wieder erweckt: Bei der Modellbahnausstellung drehen mehrere Züge ihre Runde. „Ich habe früher mit meinem Großvater immer an seiner Anlage gearbeitet“, sagt er leise mit gläsernen Augen. Als Erwachsener habe er keine Zeit mehr dafür gehabt.

Der Weg ist ausgeleuchtet

Für die meisten Besucher geht der Weg nach dem Besuch der Markthalle hinunter an die Kirche. Der Weg ist mit bunten Lichtkegeln ausgeleuchtet. Dort ist vor allem auch der Treff für die Einheimischen. Mit Glühwein, Punsch, Waffeln und Crêpes ­werden bei der ein oder ande-

ren Unterhaltung die Mägen versorgt.

Etliche Stände verkaufen Essen und Getränke für einen guten Zweck. Dazu erschallen festliche Klänge – live auf der Bühne oder auch aus der Konserve.

Kinder scharen sich um das Gatter der drei Schafe, die mit zwei Lämmern zum Greifen nahe sind. „Das finde ich besonders toll“, meint Mutter Maria Eberle.