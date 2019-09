Eine kleine Grundschule, zwei Schulstandorte: Effizient ist das aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht. Die beiden Standorte der Schmerachschule – Oberaspach für die Klassen eins und zwei sowie Eckartshausen für die Klassen drei und vier – standen deshalb auch in der Vergangenheit immer wieder in der Diskussion.

Forderung durch das Regierungspräsidium würde wegbrechen

Jetzt hat das Regierungspräsidium ein Machtwort gesprochen: Fördergelder gibt es künftig nur noch, wenn beide Schulstandorte zusammengelegt werden, so lautet die Botschaft aus Stuttgart. Dass nun in Oberaspach Schluss sein wird und nicht in Eckartshausen, ist ein logischer Schritt, denn das Schulgebäude in Oberaspach stammt aus den 1930er-Jahren und hat ein Sanierungsdefizit: Die Klassenzimmer sind klein, der Turnsaal im Keller alt. Barrierefrei ist an der Schule nichts, und das Thema Brandschutz gilt als heißes Eisen. „Der Schulstandort genügt nicht mehr den pädagogischen Anforderungen“, fasst die Ilshofener Stadtverwaltung den Stand der Dinge in der Sitzungsvorlage des Gemeinderats zusammen.

Alles spricht für Eckartshausen als Schulstandort: Das Gebäude dort ist deutlich moderner, die Medienausstattung auf dem neuesten Stand. Geturnt werden kann im benachbarten, gut ausgestatteten Bürgerhaus, und der Eckartshäuser Schulhof ist groß genug für alle.

Der Ortschaftsrat Unteraspach hat sich deshalb schweren Herzens, aber doch einstimmig für die Schließung des Schulstandorts in Oberaspach ausgesprochen. „Das verursacht Wehmut und Schmerz“, sagte Bürgermeister Martin Blessing in der Gemeinderatssitzung. „Aber wir müssen das Heft des Handelns jetzt ergreifen.“

Ortschaftsrat sieht das anders

Der Beschlussvorschlag im Gemeinderat sah allerdings nur die Aufgabe des Schulstandorts vor. Was mit dem alten Schulhaus passieren soll, war nicht Inhalt der Vorlage. „Für mich ist die Sicherung der Schmerachschule jetzt das Thema, nicht das Gebäude. Das ist erst das zweite Thema“, sagte Blessing. Er wolle im Gemeinderat deshalb „keinen Beschluss zementieren“.

Der Ortschaftsrat sah das allerdings anders. Sein einstimmiger Entschluss hatte einen Zusatz: Die Schule in Oberaspach könne geschlossen werden, „wenn das alte Schulgebäude weiter im Gemeindeeigentum bleibt und nicht veräußert wird“.

Vereine und Kirche benötigen Räume

Dies betonte der Aspacher Ortsvorsteher Marc Jourdan – er ist auch Mitglied des Gemeinderats – in einer Stellungnahme des Gremiums. Immerhin nutzten die Vereine das Gebäude ebenso und die Konfirmanden träfen sich zum Unterricht, sagte er. „Wir wollen, dass die Ortschaft das Haus weiter nutzen kann. Außerdem bildet das Schulhaus mit Kirche und Frank‘scher Scheuer ein Gesamt­ensemble.“

Überhaupt habe der Ortschaftsrat den Verbleib des Gebäudes in öffentlichem Besitz zur Bedingung für seine Zustimmung zur Schließung gemacht, weshalb er jetzt den Antrag stelle, den Beschlussvorschlag des Gemeinderats ebenfalls um diesen Passus zu erweitern.

Eine lebhafte Diskussion entspann sich. Gemeinderätin Roselinde Wahl etwa erinnerte an den Beschluss der Sparkommission, den Hauptamtsleiter Klaus Blümlein kurz darauf erläutert: Die Stadt sollte sich von all den Gebäuden trennen, die nicht unbedingt zur Aufgabenerfüllung gebraucht werden.

Oliver Paul schlug vor, sich über ein Haus der Vereine Gedanken zu machen, denn auch andere Vereine hätten Platznot. Wobei das Gebäude dann freilich saniert werden müsse. „Bevor man das Gebäude erhält, muss ein gutes Konzept her.“

Der Ilshofener Gemeinderat insgesamt folgte dem Antrag von Marc Jourdan, wenn auch nicht einstimmig: Es gab 15 Jastimmen, fünf Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. Das Schulhaus in Oberaspach bleibt also in öffentlichem Besitz. Und auch die Schulkinder verlassen den Ort nicht gleich morgen: „Wir werden den Standort in Oberaspach erst schließen, wenn die neuen Räumlichkeiten der Schmerachschule in Eckartshausen hergestellt und bezogen sind. Das dauert mindestens eineinhalb Jahre“, erklärt Bürgermeister Blessing in der Sitzung.

Das könnte dich auch interessieren: