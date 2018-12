Wohnungen Schlotfeld II kann kommen

Stimpfach / Ralf Mangold

Mehrere Anfragen zu Geschwindigkeitsbeschränkungen oder möglichen Baumaßnahmen zu Temporeduzierungen in der Gemeinde gab es bei der Bürgerfragestunde während der jüngsten Ratssitzung. Das war dann auch später zentrales Thema im Plenum des Gemeinderats bei der Diskussion zum Bebauungsplan „Schlotfeld II“ am Ortseingang von Weipertshofen.

Der Plan für dieses Baugebiet wurde bereits vor zwei Jahren mit einem Bebauungsplanverfahren in Angriff genommen. Nach erheblichen Einwänden des Regierungspräsidiums ruhte das Verfahren. Nun wurde die Planung geändert, bis zu acht anstatt sechs Wohnungseinheiten pro Gebäude mit bis zu elf Metern Höhe werden nun möglich. In der Folge kann auf eine Stichstraße verzichtet werden, was den Anteil der öffentlichen Erschließungsflächen verringert und die Wohndichte erhöht. Die rechtlichen Voraussetzungen des Beschluss­antrags wurden entsprechend angepasst. Dem hatten im Vorfeld bereits der Ortschaftsrat von Weipertshofen und der Gemeinderat zugestimmt. Nun gibt es erneut einen Aufstellungsbeschluss.

Investor zeigt Interesse

„Ein Investor hatte Interesse gezeigt, zwei dreigeschossige Wohnblöcke zu bauen“, erklärte Stimpfachs Bürgermeister Matthias Strobel. Die Gebäude sollen direkt an die Crailsheimer Straße gebaut werden, um durch die Korridorwirkung den Verkehr am Ortseingang optisch einzubremsen. Zudem entstehe so ein Emissionsschutz für die dahinter liegenden Gebäude und im Inneren des neuen Wohnviertels ist Platz für Grünflächen. Strobel: „Wir brauchen in der Gemeinde auch mehrgeschossige Gebäude mit Mietwohnungen.“

Bedenken hatten einige Gemeinderäte wegen möglicher Engpässe beim Parken. „Der öffentliche Raum ist nicht als Parkplatz vorgesehen“, betonte Strobel. Dennoch sollen im Bebauungsplan eventuell noch drei, vier Parkbuchten auf der Ringstraße vor den größeren Gebäuden eingeplant werden. Diese Verschwenkungen führten zudem zu einer Geschwindigkeitsreduzierung. Außerdem wird eine Tempo-­30-Zone für das gesamte Neubaugebiet angestrebt.

Keine artenschutzrechtlichen Bedenken gab es beim Bebauungsplan „Süd III“ in Stimpfach. Vorgesehen sind dort die beiden Neubauvorhaben der Gemeinde mit dem Feuerwehr­­­magazin und dem Bauhof. Somit konnte dem Bebauungsplan zugestimmt werden. Auch die Erweiterung der Produktionsflächen im Gewerbegebiet „Sperrhof“ ist nun beschlossen. Fehlende Ausgleichsmaßnahmen sind inzwischen erfolgt.