Wer in Kirchberg eine Herberge sucht, wird mittlerweile sogar in fürstlicher Umgebung fündig: Die Eröffnung des Schloss-Hotels habe das Übernachtungsangebot des Städtchens „merklich ausgeweitet“, schreibt die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage für die Stadträte – und will daraus Konseq...