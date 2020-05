Im Prinzenbau des Öhringer Schlosses haben sich Schädlinge eingenistet: Mäusefamilien haben in dem alten Gebäude genistet. Die Wände und Böden in Schloss und Prinzenbau seien denkmalgeschützt und haben viele Nischen, Ecken und Gänge, heißt es in der Pressemitteilung. In diesen Zwischenräumen haben sich aktuell die Mäusefamilien niedergelassen.

Diese werden bereits durch eine Fachfirma bekämpft. „Das Fangen der Mäuse sowie das Beseitigen der Spuren wird jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen, dass ein Umzug einzelner Verwaltungsbereiche erforderlich ist“, wird Stadtbaumeister Kai Langenecker in der Mitteilung zitiert.

Einwohnermeldeamt Öhringen, Wohngeldstelle und Rechnungsprüfungsamt – Das sind die neuen Orte

Einige Bereiche der Verwaltung müssen für die Zeit dieser Arbeiten umziehen (Rathaus-Angaben):

Die Wohngeldstelle ist bereits in der Kulturvilla neben dem Hoftheater (Uhlandstraße 23)

Das Rechnungsprüfungsamt nutzt Büros in der Kultura.

Das Einwohnermeldeamt zieht Ende dieser Woche ebenfalls in die Kultura. Dort bezieht es den Raum Großenhain. Besucher können es ab dem 2. Juni über den südlichen Eingang erreichen. Für den Besuch ist jetzt dringend ein Termin von Nöten (07941/68321)

Auch an den neuen Standorten herrscht Maskenpflicht.