Auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Neuenstein und Bretzfeld im Hohenlohekreis wird die Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten beginnen am Donnerstag. Die Vorbereitungen dafür laufen schon seit einigen Wochen. Das Regierungspräsidium Stuttgart nennt als Grund für die Sanierung Unebenheiten und Risse in der Fahrbahndecke. Der Abschnitt ist sechs Kilometer lang. Bereits seit Anfang dieser Woche werden Betonleitwände in beiden Fahrtrichtungen aufgestellt. Zudem wird die Mittelstreifenüberfahrt geöffnet, da über diese ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn auf die gegenüberliegende Richtungsfahrbahn geleitet wird.

Fahrbahnerneuerung kostet den Bund vier Millionen Euro

Zunächst wird die rechte und dann die linke Fahrbahnhälfte saniert. Anfang November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und die Strecke für den Verkehr freigegeben werden.

Der Bund investiert rund vier Millionen Euro in die Fahrbahndeckenerneuerung und somit in die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und Erhöhung der Verkehrssicherheit, heißt es.

Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Behinderungen während der Bauzeit. Informationen über Straßenbaustellen im Land sind beim Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de abrufbar. Unter www.svz-bw.de liefern an wichtigen Stellen auf Autobahnen und Bundesstraßen installierte Webcams Eindrücke von der aktuellen Verkehrslage.

