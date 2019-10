11teamsports, der größte Onlinehändler für Fußball und Teamsport im deutschsprachigen Raum, hat am 5. Oktober seine neue Filiale in der Schweizer Metropole Zürich (Löwenstraße 2) eröffnet.

Der neue Shop präsentiert Schweizer Fußballfans nun auf rund 300 Quadratmetern ein breites Sortiment aus Fußballschuhen, Trikots, Trainings- und Teamsportequipment, Lifestyle- sowie Fanartikeln und Veredelungsoptionen.

11teamsports setzt somit auch in der Schweiz auf den stationären Ausbau seiner eigenen Shops. Mikael Portmann, Geschäftsführer 11teamsports Schweiz, sagte zum neuen Store: „Wir freuen uns über die Eröffnung in Zürich. Wir bieten unseren Kunden einen zentral gelegenen Anlaufpunkt und möchten auch hier mit Sortiment und Service überzeugen – bei den Amateursportlern genauso wie bei den Profis, aber auch in unserem Kerngeschäft rund um Teamsport.“

