Themen in diesem Artikel Unwetter

Mit zwei Siegen ist der TSV Schornbach in die neue Landesliga-Saison gestartet und gastiert am Sonntag in Satteldorf.

„Ich habe mich selten nach einem Spiel so schlecht gefühlt. Es ist psychisch ganz gut, dass wir gleich wieder spielen können“, sagte Marcus Becker am Mittwochabend vor dem WFV-Pokalspiel gegen Löchgau. Zu tief saß der Stachel der am Sonntag wegen des Unwetters abgebrochenen Landesliga-Partie noch. Die Spvgg Satteldorf hatte 7:1 gegen Schwaikheim geführt, als das Spiel rund eine halbe Stunde vor Schluss ab- und nicht mehr angepfiffen wurde. Es wird wiederholt. Am Mittwoch ging jetzt auch das Pokalspiel gegen Löchgau unglücklich verloren.

Marcus Becker ist vor der Partie gegen den TSV Schornbach nun mehr als Mentalcoach denn als Fußballtrainer gefragt. „Klaro nimmt das die Spieler mit, verdrängen hilft aber leider nicht. Wir sprechen immer vor dem Training über alles, damit man befreit trainieren kann, das ist uns wichtig“, sagt Becker, der seine Spieler dann auch mal bestimmte Atemübungen ausführen lässt. „Und mit Spaß geht’s natürlich auch leichter, Probleme zu verarbeiten.“

TSV Ilshofen Marco Rehklau beendet die Pokalambitionen des Oberligisten Der TSV Ilshofen scheitert im WFV-Pokal am zwei Klassen tiefer spielenden TSV Pfedelbach. Der 2:1-Siegtreffer fällt drei Minuten vor Schluss.

Gegner Schornbach ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen perfekt in die Saison gestartet, hat bei Germania Bietigheim und gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall jeweils mit 2:1 gewonnen. „Schornbach hat über die Relegation die Klasse gehalten, wird dieses Mal aber weiter vorne landen“, ist sich Becker sicher. „Sie stehen hinten nicht ganz so sicher, haben aber einen überragenden Torwart.“ Carls-Anders Zimmermann bedient sogar oft direkt Stürmer Gioacchino Colletti mit langen Bällen. In 13 Spielen kam der Winterzugang auf elf Tore für Schornbach, hat jetzt schon wieder zwei Treffer erzielt.

Das könnte dich auch interessieren:

TSV Crailsheim B-Juniorinnen sind zum vierten Mal erstklassig Die B-Juniorinnen des TSV Crailsheim empfangen zum Auftakt in die neue Saison in der Bundesliga Süd den VfL Sindelfingen.

TSV Crailsheim Landesligist strebt gegen Leingarten dritten Sieg an Der SV Leingarten hat in der Landesliga zweimal unentschieden gespielt. Der TSV hat zweimal gewonnen.