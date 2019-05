Ein Unbekannter ist in der Zeit vor Samstagabend in das Satteldorfer Rathaus eingebrochen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Einbruch am Samstag um kurz vor 18 Uhr festgestellt. Der Unbekannte hatte im Erdgeschoss ein Fenster zum Flur aufgehebelt und war so in das Gebäude eingedrungen. Dort hebelte er mehrere Türen auf und durchsuchte sämtliche Schränke und Schubladen. Zudem öffnete der Dieb sämtliche Fenster. Er stahl mehrere Souvenirs aus einem Schrank, über weiteres Diebesgut ist derzeit nichts bekannt. Der entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/4800, entgegen.

Das könnte dich auch interessieren:

Justiz in Crailsheim Baustellendiebe müssen ins Gefängnis Zwei Männer haben in Satteldorf Baustellencontainer geplündert. Das Amtsgericht in Crailsheim verhängt Haftstrafen.

21-Jähriger in Untersuchungshaft Einbruch und Diebstähle in Geislingen begangen: Täter gefasst Weil er in Geislingen eingebrochen haben soll, sitzt ein 21-Jähriger nun in Untersuchungshaft. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit.