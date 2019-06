Wie schon andere Kommunen zuvor, hat nun auch Satteldorf die Haftung der Erzieherinnen abgelehnt.

Auch Satteldorfer Kindergartenkinder werden künftig nicht mehr mit dem Bus nach Hause fahren, teilte Bürgermeister Wackler den Gemeinderäten in der Sitzung am vergangenen Montag mit. Bislang hatten die Erzieherinnen die Kinder zur Heimfahrt in den Bus gesetzt, deren Eltern dies per Unterschrift genehmigt hatten.

Doch diese Unterschrift entbindet die Erzieherinnen nicht von ihrer persönlichen Haftung – weshalb sie belangt werden können, sollte dem Kind auf der Heimfahrt etwas passieren. Wackler: „Das geht jetzt zwar schon seit Jahrzehnten gut. Aber das ändert nichts an der Tatsache. Man kann das von den Erzieherinnen nicht verlangen.“

Deshalb werde der Transport der Kinder zum Ende des Kindergartenjahrs ausgesetzt, bedauerte der Bürgermeister. Satteldorf steht mit dieser Entscheidung nicht allein: In den vergangenen Monaten zogen sich bereits eine ganze Reihe von Kommunen vom Service zurück.

Kindergarten Untermünkheim Erzieherin begleitet Untermünkheimer Kindergartenkinder im Bus Der Untermünkheimer Gemeinderat entscheidet, dass für rund 13 500 Euro im Jahr eine bezahlte Fachkraft mit Kindergartenkindern im öffentlichen Nahverkehr auf ihrem Heimweg mitfährt.

„Wir haben die Diskussionen beobachtet und haben auch unsere Haftpflichtversicherung um eine Stellungnahme gebeten“, so Wackler. „Aber es ist einfach so: Auch die Gemeinde als Arbeitgeber kann die persönliche Haftung der Erzieherinnen nicht übernehmen.“

Derzeit nutzen acht von den etwa 200 Kindergartenkindern aus Satteldorf den Bus. Drei von ihnen gehen im nächsten Schuljahr in die Schule. Die fünf verbleibenden müssen künftig von ihren Eltern abgeholt werden. „Ich kann‘s auch nicht ändern“, sagte Bürgermeister Wackler und bat seine Gemeinderäte, dies zur Kenntnis zu nehmen.

Ob die Kinder auch künftig morgens mit dem Bus in den Kindergarten kommen, ist für die Gemeinde aus haftungsrechtlicher Sicht egal. Denn da sind es ja die Eltern, die das Kind unbegleitet in den Bus entlassen.

