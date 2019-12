Die Gemeinde will einen Antrag an die Verkehrsbehörde, sprich ans Landratsamt stellen, um die Höchstgeschwindigkeit in der Satteldorfer Hauptstraße senken zu können. Denn dort rasen die Leute regelmäßig, obwohl die Schule nicht weit entfernt liegt. Es ist nicht der erste Antrag, den die Gemeinde stellt, denn die Raser auf der Straße sind vielen schon lange ein Dorn im Auge. Bislang hatten die Anträge allerdings nie Erfolg. Das Landratsamt argumentiert, dass die Straße eine Durchgangsstraße sei. Eine Geschwindigkeitsbeschränkung sei nicht möglich.

Doch inzwischen habe sich die Rechtslage geändert, teilte Hauptamtsleiter Jürgen Diem den Gemeinderäten mit. Danach kann die Geschwindigkeit in der Nähe von Schulen und Altersheimen auch auf „Straßen des überörtlichen Verkehrs“ beschränkt werden. Auf diese Neuregelung werde man sich berufen und noch einmal einen Antrag stellen.

Ob man einen ähnlichen Antrag nicht auch für die Bronnholzheimer Straße stellen könnte, fragte Brunhilde Klingler. Immerhin sei das Altersheim dort in der Nähe. Jürgen Diem will das Problem angehen, das Gremium stimmte dem zu.