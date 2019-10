Geologen jubeln, wenn sie rund um Satteldorf unterwegs sind: Nicht nur, dass die Jagst bedeutende Muschelkalkvorkommen durchschneidet. Östlich von Satteldorf erinnert auch jede Menge Gips im Boden an die urzeitlichen Meere und macht Erdgeschichte greifbar.

Gerade das Satteldorfer Gipsvorkommen sei eines der größten in der Bundesrepublik, erläuterte der Satteldorfer Bürgermeister Kurt Wackler den Gemeinderäten in ihrer jüngsten Sitzung. Diesen Gips baut die Firma Knauf schon seit Jahren ab und verarbeitet ihn zu Gipsfaserplatten. Die Abbaufläche heißt „Simmelbusch“.

Die aktuelle Gipslagerstätte ist nun ausgebeutet. Derzeit ruhen Bagger und Laster. Die Firma Knauf hat deshalb beim dafür zuständigen Landratsamt eine Ausweitung der Fläche beantragt, und zwar um fast elf Hektar in südlicher und westlicher Richtung – die entsprechenden Pläne lagen nun im Gemeinderat auf dem Tisch.

Dem ist das übrigens nichts Neues, denn er hatte bereits im vergangenen Jahr die Verlegung des Wegs „Im Dotle“ beschlossen, der derzeit direkt an der Grubenkante entlang führt. Der Weg wird nach Süden verlegt und begrenzt dann die neue südliche Kante – wobei klar ist, dass er, wenn dereinst rekultiviert wird, seinen alten Verlauf zurückbekommt, erläuterte der Bürgermeister. Der Feldweg in Richtung Bronnholzheim soll übrigens immer befahrbar bleiben.

Wackler: „Wir haben bei der vorgelegten Planung auch darauf hingewiesen, dass die Wieder­verfüllung genau auf die Höhe des derzeitigen Niveaus zu erfolgen hat. Wir wollen keinen höheren Materialaufbau.“ Damit das geschehen kann, soll das Gelände vor dem Abbau genau vermessen werden. Überhaupt sei die „Haupt­herausforderung“, das Verfüllen, zu beobachten, sagte er. „Dies ist auch eine Aufgabe für die nachfolgenden Generationen. Denn natürlich braucht die Firma Fremdmaterial.“

Erschlossen werden sollen die neuen Abbauflächen über die bereits jetzt benutzte „Gipsstraße“, auf der die Transportlaster auf ihrem Weg vom Gipsbruch zur Verarbeitung die Straße nach Bronnholzheim queren. Dies habe die Firma so zugesichert. Auch über die Entwässerung und den Staub sei bei einem vorherigen Termin bereits gesprochen worden. „Wir haben deshalb keine grundsätzlichen Bedenken“, sagte Kurt Wackler.

Acht bis 15 Jahre Abbau

Je nach Konjunktur wird der Abbau acht bis 15 Jahre dauern, heißt es im Antrag der Firma. Wie es danach langfristig weitergeht, ist jetzt freilich noch ungewiss, „doch die Firma hat einmal ein Gesamtkonzept vorgestellt, das relativ weit Richtung Eichwald und Weißwasen geht, was dann schon auf Ellrichshäuser Gemarkung liegt“, sagte Wackler. Immerhin sei das Satteldorfer Gipsvorkommen eines der größten im Bundesgebiet. „Deshalb hat die Firma in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer auch in den Standort Satteldorf investiert, und zwar im zweistelligen oberen Millionenbereich.“

Gemeinderätin Stephanie Rein-Häberlen erinnerte die Verwaltung an ihre Bitte, in Satteldorf doch einmal Staubmessgeräte aufzustellen. „Wenn man nicht misst, weiß man nicht, was vorkommt“, sagte sie. Die Gemeinderäte stimmten der Erweiterung einstimmig zu.

Das könnte dich auch interessieren: