Vier männliche Teenager haben am Montag bei einer Pferdekoppel zwischen Satteldorf und Ellrichshausen für Ärger gesorgt.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte eine 28-Jährige Pferdebesitzerin am Montag gegen 15.30 Uhr, dass vier Jugendliche an einer Pferdekoppel an der Kreisstraße 2504 zwischen Ellrichshausen und Satteldorf Gegenstände in Richtung der dort weidenden Pferde warfen. Als die Frau ihr Auto anhielt und die männlichen Teenager ansprach, bedrohten diese die 28-Jährige. Einer der Jungen soll dabei auch drohend mit einem Messer hantiert haben. Die Frau fuhr daraufhin zum Reiterhof und informierte Bekannte. Die vier männlichen Jugendlichen waren laut der Aussage der Frau zwischen 16 und 18 Jahre alt, dunkel gekleidet und hatten eine normale Statur. Die Gruppe war wohl mit Fahrrädern unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei Crailsheim, Telefon 07951/480-0, entgegen.

