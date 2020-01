Es ist offiziell: Das Satteldorfer Unternehmen 11teamsports ist gemeinsam mit dem neuem Partner SK Gaming nun auch in den professionellen eSports-Bereich eingestiegen. In Zusammenarbeit mit Nike stattet der Onlinehändler künftig exklusiv das internationale eSports-Teams „SK Gaming“ mit Trikots und Trainingswear aus. Die Kooperation beinhaltet zudem eine eigens gestaltete Nike-Merchandising-Kollektion, die auch global vertrieben wird.

Im 11teamsports-Flagshipstore in Berlin trugen jüngst Alexander Müller, Geschäftsführer von „SK Gaming“, sowie Dennis Schröder, Geschäftsführer von 11teamsports, in einem Inside-Talk ihre gemeinsamen Pläne und Ziele vor. Auch mit dabei waren die beiden deutschen Spieler-Koryphäen Gerrit „Phrenic“ Stukemeier und Steven „Reeker“ Chen aus dem Team „SK Gaming“ (beide sind „League of Legends“-Spieler). Durch das Gespräch führten Deutschlands bekanntester eSports-Kommentator Maxim Markow und eSports-Moderator Jona Schmitt. Am Ende der Veranstaltung wurde das exklusive Nike-Jersey für „SK Gaming“ enthüllt - das sich viele eSports-Fans beim Meet & Greet sogleich holten.

Dennis Schröder ist zufrieden: „Wir sind stolz auf die neue Zusammenarbeit mit SK Gaming und freuen uns gemeinsam darüber, mit Nike einen absoluten Global Player als Partner für die Merchandising- und Matchwear-Kollektionen gewonnen zu haben.“ Der 11teamsports.Geschäftsführer ist sich bewusst, dass eSports ein großer Markt ist: „Auch für unsere junge fußballaffine Zielgruppe ist eSports und Gaming, nicht zuletzt FIFA, ein fester und nicht wegzudenkender Bestandteil im Lifestyle.“

Alexander Müller von „SK Gaming“ freut sich ebenfalls über die Kooperation: „Es macht uns unglaublich glücklich, unser Logo von nun an direkt neben dem Swoosh zu präsentieren. Nike steht als Sportmarke für Aspekte, die wir exakt genauso leben. Das Team um 11teamsports liefert uns darüber hinaus eine extrem starke Infrastruktur, die es uns ermöglichen wird, unseren Fans den bestmöglichen Service im Bereich Merchandise zu bieten."

Die 1997 gegründete Sportorganisation „SK Gaming“ aus Köln ist eine der weltweit bekanntesten Marken in eSports. In den letzten zwei Jahrzehnten gelang es „SK Gaming“, mehr als 65 internationale Titel in einer Vielzahl von Disziplinen zu gewinnen. Neben CEO und Gründer Alexander Müller halten Mercedes-Benz, der 1. FC Köln und die Deutsche Telekom Anteile am Unternehmen.

Die neue Kollektion ist ab sofort online bei „SK Gaming“ und bei 11teamsports erhältlich.