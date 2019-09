Schlagwörter VW

Wie die Polizei mitteilt, musste ein 65-jähriger VW-Fahrer am Sonntag gegen 16.15 Uhr auf der A6 in Richtung Heilbronn nahe Satteldorf wegen dichtem Verkehr auf der linken Fahrbahn bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 63-jähriger Renault-Fahrer kam hinter ihm ebenfalls noch rechtzeitig zum Stehen. Ein 32-jähriger Audi-Fahrer dahinter konnte ersten Erkenntnissen zufolge aber möglicherweise nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Renault zusammen. Dieser wiederum wurde dadurch auf den VW geschoben. Danach kollidierte eine 20-jährige Audi-Fahrerin ebenfalls mit dem Renault. Ein 34-jähriger VW-Fahrer dahinter konnte noch abbremsen und nach links in den Bereich zwischen den Autos und der Mittelschutzplanke ausweichen. Ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer konnte hingegen nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem VW des 34-Jährigen zusammen, welcher dadurch vermutlich gegen den Audi geschleudert wurde.

Sechs Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, eine Person schwer. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 30.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen noch.

