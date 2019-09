Wie die Polizei mitteilt, war ein 55 Jahre alter Toyota-Fahrer am Samstag gegen 21.20 Uhr auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim in Richtung Nürnberg unterwegs. Dort bemerkte er beim Blick in den Rückspiegel, dass das Heck seines Wagens in Flammen stand. Er hielt auf dem Standstreifen an und stieg aus. Kurze Zeit später brannte das ganze Auto. Die Feuerwehr Crailsheim brachte den Brand unter Kontrolle. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

