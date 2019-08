Das Unternehmen eröffnet Anfang September einen neuen „Flagship-Store“ in der Hauptstadt.

Die neuen Räumlichkeiten von 11teamsports befinden sich in der Schloßstraße 88 in Steglitz. Die Straße zählt zu den wichtigsten Einkaufsmeilen in Berlin und ist einer der größten Einzelhandelsstandorte der Stadt. „Sowohl die repräsentative Lage wie auch eine hohe Passantenfrequenz sprechen für den neuen Standort“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der neue Flagship-Store in der Schloßstraße ersetzt den bisherigen Standort in der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg.

Die neue Filiale umfasst eine Verkaufsfläche von mehr als 340 Quadratmetern. „Mit dem neuen Filialkonzept ist ein bisher einzigartiger Fußballkosmos in Planung, der neben dem vielfältigen Sortiment – insbesondere durch ein neuartiges Look and Feel – ein einmaliges und ganz auf Fußball ausgerichtetes Einkaufserlebnis bereithält“, erklärt das Sattel­dorfer Unternehmen. Für die Konzepterstellung arbeitet 11teamsports mit den Digital-Retail-Spezialisten von Umdasch zusammen.

Das könnte dich auch interessieren:

Satteldorfer Unternehmen 11teamsports beschriftet die Trikots des 1. FC Köln Das Satteldorfer Unternehmen 11teamsports rüstet eine weitere Fußballmannschaft aus.