Wolpertshausen und Matthias Waßer aus Hall zusammen. Die beiden Gitarristen sind mit ihrem Duo etabliert. Doch die Lockdown­-Zwangspause im Frühjahr eine neue CD produzieren. Eigentlich hätte 2020 für das Duo Magic Acoustic Guitars ein „ganz starkes Jahr“ werden sollen. Seit 15 Jahren arbeiten Roland Palatzky ausund Matthias Waßer aus Hall zusammen. Die beiden Gitarristen sind mit ihrem Duo etabliert. Doch die Corona-Pandemie hat sie, wie viele andere Künstler auch, „fast komplett ausgebremst“. Immerhin konnten die beiden während der Zeit der ersten-Zwangspause im Frühjahr eine neue CD produzieren.

Morgens um 4 Uhr ins Studio

Gitarrenduo nun etliche Konzerte erneut verschieben oder ganz streichen. Doch kurz vor TV: Roland Palatzky und Matthias Waßer sind am Mittwoch, 23. Dezember, im Sat-1-Frühstücksfernsehen mit weihnachtlichen Instrumental-Beiträgen in der Zeit von 5.30 bis 10 Uhr zu Gast. Das Ganze passiert freilich live. „Das heißt, dass wir morgens um 4 Uhr in Berlin im Studio sein müssen“, erzählt Matthias Waßer. Auch im aktuellen Lockdown, der sich seit gestern weiter verschärft hat, musste dasnun etliche Konzerte erneut verschieben oder ganz streichen. Doch kurz vor Weihnachten klappt es doch noch mit einem Termin – und zwar im: Roland Palatzky und Matthias Waßer sind am Mittwoch,mit weihnachtlichen Instrumental-Beiträgen in der Zeit von 5.30 bis 10 Uhr zu Gast. Das Ganze passiert freilich. „Das heißt, dass wir morgens um 4 Uhr in Berlin im Studio sein müssen“, erzählt Matthias Waßer.

Für die beiden Vollblutmusiker ist das kein Problem. Es ist auch nicht das erste Mal, dass sie im Frühstücksfernsehen auftreten. „Zuletzt war das 2014“, erinnert sich Waßer. Seither war es ein bisschen ruhig, aber nun klappe es wieder.

Nun könnte man meinen, dass Palatzky und Waßer, die in 15 Jahren schon ungezählte Konzerte gemeinsam bestritten haben, so einen TV-Auftritt mit kleinen ein- bis zweiminütigen Beiträgen locker aus dem Ärmel schütteln. Ganz so einfach sei das aber nicht, winkt Waßer lachend ab. Seit einigen Tagen sind die Musiker fleißig mit dem Umarrangieren und Üben von weihnachtlichen Klassikern beschäftigt – „natürlich wollen wir das in unserem Sound präsentieren“.