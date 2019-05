Die Bauarbeiten an der Fahrbahn der Landesstraße 1070 in Wildenstein gehen in die letzte Phase.

Seit Mitte März wird in der Ortsdurchfahrt von Wildenstein die Fahrbahndecke der Landesstraße 1070 erneuert. Die Bauarbeiten liegen nach wie vor im Zeitplan.

Der erste Bauabschnitt konnte bereits vor Ostern fertiggestellt werden und ist wieder voll befahrbar. Aktuell laufen unter Vollsperrung vergleichbare Arbeiten am zweiten Bauabschnitt zwischen Schlossstraße und Crailsheimer Straße.

Sperrung A8 Ausbau zwischen Ulm und Hohenstadt: Vollsperrungen wegen Bauarbeiten An zwei Wochenenden im Mai wird die A8 wegen Bauarbeiten an Brücken zweimal voll gesperrt.

Bäcker, Metzger und andere Gewerbetreibende sind in dieser Zeit natürlich weiterhin für ihre Kunden da. Es besteht die Möglichkeit, die Betriebe von außerhalb der Baustelle nach wenigen Metern zu Fuß zu erreichen. Für den Durchgangsverkehr wurde eine innerörtliche Umleitung ausgeschildert, der überörtliche Verkehr wird hingegen großräumig umgeleitet.

Dank der engen Abstimmung zwischen den Projektbeteiligten und der Baufirma, die ihren Personaleinsatz in Wildenstein verstärkte, konnte die Gesamtbauzeit um gut vier Wochen verkürzt werden. Ursprünglich war ein Bauende Anfang Juni kalkuliert. Es ist nun geplant, die Arbeiten an der Wildensteiner Ortsdurchfahrt bis 24. Mai vollständig abzuschließen.

