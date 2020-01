Über der Bühne der Mehrzweckhalle in Wolpertshausen hängen am Montagabend sechs kaum zu übersehende Schlagworte. „Erfahrung“, „Disziplin“, „Zukunft“, „Chancen“, „Stärke“ und „Erfolg“ ist in großen Lettern zu lesen. Worte, die im direkten Zusammenhang mit dem Thema des A...