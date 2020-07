Die S 4 zwischen Nürnberg und Ansbach verkehrt alle 25 beziehungsweise 35 Minuten, in der Hauptverkehrszeit gibt es ein Zusatzangebot. Seit 2018 fährt sie in Ergänzung zum Regionalexpress alle zwei Stunden von Ansbach weiter Richtung Dombühl, sodass ein Stundentakt existiert. Eine Machbarkeitsstudie kommt nun zu dem Schluss, dass auch die weitere, länderübergreifende Verlängerung von Dombühl nach Crailsheim realisierbar ist.

„Romantisches Schiene“ nach Feuchtwangen und Dinkelsbühl kann reaktiviert werden

Das Büro untersuchte drei Varianten. Die Variante mit einem günstigen Anschluss in Nürnberg an den ICE nach Berlin wurde „relativ schnell ausgeschlossen“, so Kern. Die Verkehrsbelegung zwischen Ansbach und Nürnberg sei einfach zu hoch. Auch die Variante, die S-Bahn in Dombühl weiterfahren zu lassen und die bisherige Wendezeit zu nutzen, kommt nicht infrage, weil dadurch kein Stundentakt in Verbindung mit dem Regionalexpress entstehen würde. Kern favorisiert folgende Variante: Auf dem Weg von Crailsheim nach Nürnberg und umgekehrt genauso legt die S-Bahn einen elfminütigen Stopp in Ansbach ein, damit IC-Züge überholen können. Weitere Vorteile: Zugwende am selben Bahnsteig in Crailsheim, ein geringerer Fahrzeugbedarf, ein günstiger Umstieg in den überholenden IC in Ansbach – und ein möglicher Anschluss in Dombühl. Denn: Mit der S-Bahn-Verlängerung wird auch die Reaktivierung der „Romantischen Schiene“ von Dombühl über Feuchtwangen und Dinkelsbühl nach Wilburgstetten wahrscheinlicher. Bauliche Zusatzmaßnahmen sind dafür nicht erforderlich. Kern, der die Reaktivierung „nachfragetechnisch als zielführend“ erachtet, geht davon aus, dass allein durch die S-Bahn-Verlängerung die Zahl der täglichen Fahrgäste um rund 15 Prozent steigt.

„Wir wissen aber auch, dass wir noch nicht am Ziel sind. Es müssen weitere Schritte folgen“, betont Gerhard Bauer, Landrat des Landkreises Schwäbisch Hall. „Wir haben einiges an Aufgaben noch vor uns“, so sagt es Frank Kutzner vom bayerischen Verkehrsministerium. Es ginge jetzt darum, „infrastrukturelle Voraussetzungen“ zu schaffen.

Die Machbarkeitsstudie listet „Infrastrukturkosten“ auf: Anpassung und behindertengerechter Aus- und Umbau der Bahnsteige in Dombühl (1,8 Millionen Euro), Schnelldorf (1,4 Millionen Euro) und Crailsheim (1,5 Millionen Euro) – diese Zahlen gehen davon aus, dass noch nichts gemacht wurde und wird, sie berücksichtigen beispielsweise nicht, dass das Land ungeachtet einer möglichen S-Bahn-Verlängerung bereits zugesagt hat, 85 Prozent der Kosten für den barrierefreien Ausbau des Crailsheimer Bahnhofs zu übernehmen.

Ein Halt auch in Ellrichshausen

Kern unterstellt in der Studie ­einen zusätzlichen Halt in Ellrichshausen, der wäre „jederzeit integrierbar“. Die Kosten dafür würden sich zwischen 2 und 3,6 Millionen Euro belaufen, ohne und mit Personenunterführung. Satteldorfs Bürgermeister Kurt Wackler sieht darin „eine ungeheure Chance für unsere Bevölkerung“. Markus Gericke vom ­baden-württembergischen Verkehrsministerium betont, dass das finanzielle Engagement der kommunalen Seite erforderlich sei. „Wir wollen uns da nicht verschließen“, sagt Wackler. „Packen wir das fränkische Projekt an.“

„Mir wäre es lieb, wenn wir rausgehen und sagen könnten: Ab Montag wird gefahren“, sagt Dr. Jürgen Ludwig, Landrat des Landkreises Ansbach. Er findet es wichtig, „schnellstmöglich ein entsprechendes Angebot aufs Gleis zu bringen“. Zu den weiteren „Hausaufgaben“, wie Ludwig es formuliert, gehören neben der Infrastruktur zwei Dinge – darauf weist Kutzner hin. Zum einen muss ein weiteres Fahrzeug beschafft werden, zum anderen muss der Betreiber DB Regio ein akzeptables Angebot für den erweiterten Verkehr abgeben. Kutzner geht davon aus, dass die S-Bahn von 2024 an fahren könnte, es bedürfe eben einer gewissen Zeit für Planung, Genehmigung und Realisierung. „Die S 4 nach Crailsheim ist auf einem guten Weg“, sagt er, und: „Wir setzen alles daran, dass sie auch grünes Licht bekommt.“

Für Ludwig sind die Fahrgäste das Entscheidende. Es gebe „sehr intensive Austauschbeziehungen“ und mehr Pendelbewegungen aus dem Kreis Ansbach in den Kreis Hall als in die benachbarten bayerischen Landkreise. Insofern sei die S-Bahn-Verlängerung „nicht nur naheliegend, sondern notwendig“.