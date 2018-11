Landwirtschaft s

Landwirte seit 17 Generationen

Ihr Preisgeld von insgesamt 3000 Euro haben Dürr, Leonhard und Hanselmann gespendet: Und zwar an die Familie Petig, die im rund 430 Kilometer von Hall entfernten, ostwestfälischen Dörentrup-Bega bei Detmold unter anderem Schwäbisch-Hällische Landschweine züchtet.

Im Juli des Jahres verloren sie bei einem Feuer Hunderte Tiere verschiedener Rassen. Ein Kabeldefekt sei vermutlich die Ursache gewesen, berichtet Matthias Petig (33), die 130 Jahre alte Scheune sei in rasender Geschwindigkeit abgebrannt. Da die tragenden Sauen in einem anderen Gebäude untergebracht waren, habe die Zucht jedoch gerettet werden können.

Die Hofstelle im Lipper Land besteht seit 1523 und ist seit 17 Generationen im Familienbesitz. Bis in die 60er-Jahre seien Schwäbisch-Hällische Landschweine in der Region weit verbreitet gewesen, weiß der junge Landwirt, der an der Uni Gießen Agrarwissenschaft studiert.

Sein Interesse an den „Mohrenköpfle“ ist so groß, dass er ihnen die Doktorarbeit widmet, an der er gerade schreibt. Sein Ururgroßvater habe die Tiere bereits 1930 in Schwäbisch Hall gekauft. Später habe man aus wirtschaftlichen Gründen zusätzlich andere Rassen eingeführt.

Vater Frido Petig weiß nicht nur mit Nutztieren, sondern ebenso mit Worten umzugehen, und hat ein humorvolles Buch über den „Lipper an sich“ verfasst. Auch das sei ein Bindeglied zwischen den Regionen, lächelt sein Sohn: „Wir haben genauso wie die Haller den Ruf, ein ganz eigenes Völkchen zu sein.“ cito