Konzert Rudi Dutschke und Remmi-Demmi

Schrozberg / Manuela Schlecht

In seinen Pressetexten ist die Rede von Meistersinger, Kunstpfeifer und Musiker. Doch man kann die Aufzählung noch um Komponist, Tonkünstler, Moderator, Unterhalter ergänzen. In einem Wort: Eddy Danco ist ein Multitalent. Zu Beginn des Abends stimmt er das Publikum mit „The last rose of summer“ ein, indem er den Text nicht singt, sondern pfeift und sich dabei selbst mit der Gitarre begleitet. Zwischen den Liedern moderiert er mal witzig, mal informativ und leitet so stets geschickt zum nächsten Song über.

Eddy Danco erzählt über sich selbst oder den jeweiligen Interpreten seiner Lieder: „Ich habe eine Katze, die heißt Rudi Dutschke, weil mir der Name gut gefallen hat – die davor hieß Remmi-Demmi, weil sie sich auch so benommen hat“, leitet er zum nächsten Stück über: „Vincent“ von Don McLean.

Weitere Songs sind „Die Gedanken sind frei“ von Hoffmann von Fallersleben, „Fix you“ von Cold play und „Halleluja“ von Leonard Cohen. „Dieses Lied wird viel auf Hochzeiten gesungen, eigentlich ist es nur ein halbes Liebeslied, denn diese Liebe war unerwidert, man könnte fast schon von Stalking sprechen“, erklärt Eddy Danco.

Brillante Vielseitigkeit

Die Playlist im Kultursaal zeigt die brillante Vielseitigkeit Eddy Dancos, von Rock, Volkslied über Balladen bis zum Anti-Kriegs-Lied von Hannes Wader – „Es ist an der Zeit“ – ist nahezu jedes Genre dabei. Nicht nur deutsche und englische Texte, sondern sogar steirisch wird gesungen. Besonders gern spielt und singt er englische, irische und schottische Volkslieder, die wunderbar zu seiner Stimmfarbe passen. Beeindruckend auch die Kunst des Pfeifens, denn es scheint, als würde er dabei keine Luft holen.

„Die Gitarre heißt Mechthild“

Nach jedem Musikstück stimmt er seine Gitarre neu für das folgende Lied: „Zwischen meiner Gitarre und mir ist es wie bei einer Hass-Liebe, ich nenne die Gitarre Mechthild. Das erinnert mich an meine Kindergartentante, die so hieß. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, da wurde noch die schwarze Pädagogik ausgeübt.“ Damit bringt er die Gäste zum Lachen und überbrückt die Zeit herrlich bis zum nächsten Stück. Nach der Pause, in der die Klasse 6R der Schule Schrozberg leckeres Fingerfood und kühle Getränke anbietet, mischt er sich wie selbstverständlich unter die Gäste und nimmt sogar Lied-Wünsche entgegen, die er dann teilweise in die zweite Hälfte des Konzertes einfließen lässt. „Ich habe in der Regel kein festes Programm. Ich nutze diese Freiheit und versuche, die aktuelle Stimmung aufzufangen und mit den Liedern zu unterstreichen.“ In der Tat schneidet Danco passend zur Atmosphäre und den Wünschen der Gäste seine Lieder zu.

Wirklich facettenreiche Musik

So verbringt das Publikum einen in warmes Licht gehüllten und die Herzen mit guter und facettenreicher Musik gefüllten Konzertabend mit einem überzeugenden Musiker.