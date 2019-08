Das Taubertal-Festival 2019 ist vorbei. Zeit, sich die schönsten Momente der Großveranstaltung in Erinnerung zu rufen.

Sicher werden nach dem Taubertal-Festival viele von euch noch in Feierlaune sein. Aber solange ihr auf das nächste Festival wartet: Schaut doch mal in unsere zahlreichen Bildergalerien herein, die wir vom Taubertal-Festival veröffentlicht haben!

Die ersten Camper beim Festival: Bildergalerie

Vor den ersten Shows waren die ersten Camper voller Vorfreude.

© Foto: Hawaii-Five-O

Das Warm-Up im Steinbruch: Bildergalerie

Das Warm-Up im Steinbruch war gut besucht.

© Foto: Hawaii-Five-O

Unterwegs auf dem Festivalgelände: Bildergalerie

Auf dem Festivalgelände herrschte eine Bombenstimmung.

© Foto: Hawaii-Five-O

Der obere Zeltplatz nach dem Unwetter: Bildergalerie

Ein Unwetter wütete am Freitagabend heftig auf dem oberen Zeltplatz.

© Foto: Dominik Nitschmann

Der Auftritt von „Von Wegen Lisbeth“: Bildergalerie

„Von wegen Lisbeth“ auf der Main-Stage.

© Foto: Götz Greiner

Der Auftritt von Madsen: Bildergalerie

Madsen heizt dem Publikum ein.

© Foto: Hawaii-Five-O

Der Auftritt der Fantastischen Vier: Bildergalerie

Die Fanta Vier bringen das Taubertal zum Beben.

© Foto: Hawaii-Five-O

Der Auftritt von MC Fitti: Bildergalerie

MC Fitti holt im Steinbruch Besucher auf die Bühne.

© Foto: Hawaii-Five-O

Der Auftritt von „Nothing But Thieves“: Bildergalerie

„Nothing But Thieves“ rockt die Main-Stage.

© Foto: Hawaii-Five-O

Der Auftritt von Bosse: Bildergalerie

Bosse spielt erfolgreich gegen den Regen an.

© Foto: Hawaii-Five-O

Der Auftritt der Toten Hosen: Bildergalerie

Die Toten Hosen sind nach zehn Jahren wieder zu Besuch im Taubertal gewesen.

© Foto: Hawaii-Five-O

Das könnte dich auch interessieren:

Taubertal 2019 Liveticker Die Toten Hosen rocken das Taubertal-Festival bis zum Ende Das Taubertal-Festival 2019 ist zu Ende! Es war wie kein anderes zuvor: Erstmals in der über 20-jährigen Geschichte wurde das Gelände evakuiert - und die Camper waren ungeheuer artig! Am Sonntag setzten die Toten Hosen dem Festival die Krone auf.

Taubertal 2019 Festivalbesucher auf der Flucht: Große Herzen und offene Türen am Taubertalweg Als die Veranstalter das Festival-Gelände evakuieren, suchen viele Gäste ein Dach über dem Kopf. Im Taubertalweg finden sie das – und geben etwas zurück.