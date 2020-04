Vom 6. bis 9. August soll das Taubertalfestival auf der Eiswiese zum 25. Mal über die Bühne gehen. Ein großes Jubiläum für die Kult-Veranstaltung - doch ausgerechnet in diesem Jahr herrscht bei den Fans große Verunsicherung. Wird das Festival wegen der Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus überhaupt stattfinden können? Denn sollten die Kontaktsperre und das Versammlungsverbot bis dahin noch gelten, wäre das praktisch unmöglich.

Auf ihrer Webseite informieren die Taubertal-Veranstalter nun über ihre aktuelle Planungslage. Die wichtigste Information vorneweg: Das Taubertalfestival 2020 ist noch nicht abgesagt. Das könnte sich aber noch ändern. „Wir befassen uns für den Fall der Fälle mit einer etwaigen Verschiebung unserer Veranstaltung auf das Jahr 2021“ heißt es in der Mitteilung. Abseits der Vorschriften zum Infektionsschutz sieht das Organisationsteam weitere mögliche Gründe, die für eine Verschiebung sprechen könnten. So könnten die über 1500 Festival-Helfer der Polizei, Feuerwehr, DRK, THW und des öffentlichen Dienstes zum Zeitpunkt der Veranstaltung wegen Corona eventuell an anderer Stelle dringender gebraucht werden. Zudem könnte eine Flut an Absagen internationaler Acts drohen - wegen mangelnder Flugmöglichkeiten, Quarantänevorschriften, eingeschränkter Reisefreiheit und wegfallender Auftrittsmöglichkeiten im europäischen Ausland.

Sollte das Festival tatsächlich auf 2021 verschoben werden, fände es in jenem Jahr vom 12. bis 15. August statt, viele für 2020 gebuchte Künstler haben sich bereits bereit erklärt, im Fall der Fälle dabei zu bleiben. Bereits gekaufte Tickets für 2020 werden ihre Gültigkeit behalten, für 2021 gekaufte Tickets steht dann aber wohl eine Preiserhöhung an. „Wir alle hoffen, dass sich die Lage bis August maßgeblich entspannt“ schreiben die Veranstalter. Sollte dies nicht der Fall sein und eine Verschiebung des Festivals alternativlos sein, bittet das Organisationsteam die Festivalbesucher um Verständnis und Solidarität.