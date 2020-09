Wie die Polizei mitteilt, sind gegen 21.30 Uhr kurz nach dem Kreisverkehr an der Ortsausfahrt Rothenburg in Fahrtrichtung Neusitz zwei Autos zusammengestoßen. Wie ein Zeuge berichtete, war ein aus Richtung Rothenburg kommender Ford unvermittelt auf die Gegenfahrbahn gezogen und dort mit einem BMW frontal kollidiert. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurden beide Autos angehoben, jeweils nach rechts in den Straßengraben geschleudert und komplett zerstört.

Der 43-jährige Ford-Fahrer, der den Unfall mutmaßlich verursacht hat, verstarb nach vergeblicher Reanimation durch den Notarzt noch an der Unfallstelle. Die Unfallaufnahme ergab, dass der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls möglicherweise keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Die Insassen des BMW wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde komplett gesperrt, die Feuerwehren Rothenburg und Neusitz waren im Einsatz.

Während der Grund für den unvermittelten Crash für die Polizei zunächst völlig unklar war, nahm eine nahe gelegene Klinik im weiteren Verlauf der Nacht eine schwer verletzte Frau auf. Bei dieser handelte es sich um die Ehefrau des verstorbenen Ford-Fahrers. Sie gab an, dass sie kurz vor dem Unfall aus dem fahrenden Auto ihres Mannes gesprungen sei, da dieser sie kurz zuvor mit dem Tod bedroht habe. Laut aktuellem Ermittlungsstand steuerte der 43-Jährige sein Auto nur wenige Augenblicke, nachdem seine Frau herausgesprungen war, in den entgegenkommenden BMW.